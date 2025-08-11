Liderii din Parlamentul European spun că pacea în Ucraina nu poate fi negociată fără implicarea totală a guvernului ales și sprijinul cetățenilor.

Orice compromis care ignoră aceste principii ar fi nesustenabil și foarte periculos pentru securitatea europeană.

Cuprins:

Care este poziția oficială a Parlamentului European

Care sunt riscurile compromisului dictate de Rusia

La ce anume au făcut apel liderii PE

Care este poziția oficială a Parlamentului European

Într-un comunicat de presă publicat pe site-ul Parlamentului European, preluat de către , mai mulți lideri ai comisiilor și delegațiilor din acesta, precum David McAllister, Pekka Toveri și Brando Benifei, au transmis mesajul că:

„Nicio pace în Ucraina nu poate fi negociată fără participarea deplină a conducerii democratice a Ucrainei și sprijinul poporului său. Orice înțelegere care neglijează voința Ucrainei sau îi subminează aspirațiile legitime nu va fi nici justă, nici viabilă.”, se arată în comunicat.

Ei au salutat orice efort pentru o pace de lungă durată, bazată pe legea internațională și Carta , care să asigure și tragerea la răspundere a celor vinovați de crime de război.

Care sunt riscurile compromisului dictate de Rusia

Europarlamentarii au avertizat că orice acord impus de Rusia sau care recompensează agresiunea sa ar putea pune în pericol securitatea întregului continent european:

„Principiile suveranității și integrității teritoriale sunt pilonii stabilității în Europa și în lume. Agresiunea nu trebuie niciodată recompensată sau recunoscută. Dacă Rusia reușește să schimbe prin forță granițele Ucrainei, nu va mai fi garantată securitatea niciunei țări.”

Aceștia au subliniat că negocierile de pace trebuie să fie precedate de un armistițiu și au criticat tentativele Rusiei de a prelungi războiul prin propuneri lipsite de bună-credință.

La ce anume au făcut apel liderii PE

Parlamentul european a făcut un apel către , statele membre și aliați să continue să ofere Ucrainei sprijin politic, economic, militar și social până la obținerea unei păci juste, conform legii și dorințelor poporului ucrainean.