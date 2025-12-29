Care sunt orele de liniște pe care locatarii trebuie, de fapt, să le respecte

Locuitul la bloc înseamnă împărțirea aceluiași spațiu cu alți oameni, iar asta vine la pachet cu responsabilitate, respect și puțin echilibru. Din păcate, liniștea este adesea distrusă de zgomote puternice, bătăi în pereți și muzică dată la maximum. De multe ori, petrecerile se transformă în nopți fără sfârșit, spre disperarea vecinilor care doar își doresc să se odihnească.

Astfel de situații pot deveni rapid frustrante și pot transforma confortul de acasă într-un adevărat stres zilnic. Pentru a evita conflictele și pentru a proteja odihna tuturor, legea intervine clar și ferm. Există intervale bine stabilite în care liniștea trebuie respectată, iar ignorarea lor poate aduce consecințe serioase.

Conform , liniștea din bloc nu este negociabilă. Locatarii trebuie să respecte orele de odihnă de noapte, între 22:00 și 08:00, dar și pauza de la prânz, între 13:00 și 14:00. Aceste reguli nu sunt simple recomandări, ci obligații prevăzute în Legea nr. 61/1991.

Ce amenză riscă românii care nu respectă regulile la bloc

Potrivit articolului 3 din Legea 61/1991, cei care tulbură nu scapă ușor. Valorile amenzilor cresc în funcție de gravitatea situației și de cât de des se repetă fapta. Pentru zgomote deranjante, țipete, gălăgie sau folosirea aparatelor la volum mare, sancțiunile pot ajunge între 200 și 1.000 de lei.

Dacă situația se repetă în mai puțin de 24 de ore, consecințele devin mult mai dure. Amenzile pot ajunge la 500–1.500 de lei, iar în anumite cazuri poate fi impusă și muncă în folosul comunității, între 50 și 100 de ore.

Legea este foarte clară și în privința orelor de liniște. Pentru deranjarea locatarilor în intervalele 22:00–08:00 și 13:00–14:00, amenzile sunt la fel de consistente, între 500 și 1.500 de lei. Iar pentru cei care organizează petreceri private zgomotoase sau folosesc aparatura muzicală la un nivel care afectează odihna celorlalți, sancțiunile pot ajunge chiar la 2.000–3.000 de lei.