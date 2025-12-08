În preajma sărbătorilor de iarnă, mai multe state europene introduc reguli stricte privind deplasarea vehiculelor de mare tonaj. Autoritățile urmăresc să reducă presiunea asupra rețelelor rutiere în perioadele cu trafic intens și să prevină blocajele care apar frecvent la final de an. Noile restricții se aplică începând cu data de 8 decembrie, acoperind atât zilele festive, cât și intervalele de pregătire pentru acestea.

De ce adoptă țările europene reguli speciale pentru camioane

Cele mai multe state din Uniunea Europeană mențin de ani buni un regim strict pentru camioane în weekend sau în zilele declarate libere, iar luna decembrie nu face excepție. Măsurile au ca obiectiv fluidizarea deplasărilor și limitarea riscurilor pentru traficul de pasageri, potrivit . În apropierea Crăciunului și a Anului Nou, restricțiile devin mai ample și se activează oficial începând cu 8 decembrie.

Ce prevederi intră în vigoare pe 8 decembrie

Pentru ziua de luni, 8 decembrie, Austria aplică limitări de circulație între 0:00 și 22:00 pentru tractoarele cu remorci mai grele de 3,5 tone, precum și pentru camioanele sau ansamblurile care depășesc pragul de 7,5 tone.

În Italia, interdicția se aplică între orele 09:00 și 22:00 pentru vehiculele a căror masă maximă autorizată trece de 7,5 tone.

Cum arată restricțiile în ziua de Crăciun și a doua zi de Crăciun

Pe 25 decembrie, o serie de țări introduc limitări suplimentare. Austria menține intervalul 0:00–22:00, iar Croația restricționează între 14:00 și 23:00. Republica Cehă aplică măsuri între 13:00 și 22:00, Franța pe toată durata 0:00–22:00, iar Luxemburg are două seturi de reguli: 0:00–24:00 către Franța, respectiv 0:00–21:45 și 23:30–24:00 către Germania.

Germania își păstrează interdicțiile pentru vehiculele de peste 7,5 tone între 0:00 și 22:00. Polonia limitează traficul greu între 08:00 și 22:00, Slovacia între 0:00 și 22:00, iar Slovenia în intervalul 08:00–22:00 pentru camioane și ansambluri de peste 7,5 tone.

Elveția menține restricțiile non-stop, 0:00–24:00, pentru camioanele din categoria peste 3,5 tone, iar Ungaria aplică același regim, tot 0:00–24:00. În Italia, interdicțiile sunt valabile între 09:00 și 22:00.

Pe 26 decembrie, Austria continuă aplicarea restricțiilor în intervalul 0:00–22:00. Croația le aplică între 14:00 și 23:00, iar Republica Cehă între 13:00 și 22:00. Luxemburg limitează la 0:00–21:45, Germania la 0:00–22:00, Polonia la 08:00–22:00, Slovacia la 0:00–22:00 și Slovenia la 08:00–22:00. Elveția păstrează regimul 24 de ore, Ungaria restricționează între 0:00 și 22:00, iar Italia între 09:00 și 22:00.

Ce restricții se aplică pe 31 decembrie și de Anul Nou

Ajunul anului nou aduce restricții semnificative. Croația limitează circulația între 15:00 și 23:00, Franța introduce măsuri între 22:00 și 24:00, iar Luxemburg aplică restricții între 21:30 și 24:00 către Franța și între 23:30 și 24:00 către Germania. În Ungaria, intervalul vizat este 22:00–24:00, relatează capital.ro.

Pe 1 ianuarie, multe state păstrează aceleași limitări ca în zilele anterioare. Austria aplică restricțiile între 0:00 și 22:00, Croația între 14:00 și 23:00, iar Republica Cehă între 13:00 și 22:00. Franța rămâne în intervalul 0:00–22:00, Luxemburg în 0:00–21:45, Germania în 0:00–22:00, Polonia în 08:00–22:00, Slovacia în 0:00–22:00, iar Slovenia în 08:00–22:00. Elveția continuă regimul 0:00–24:00, Ungaria între 0:00 și 22:00, iar Italia între 09:00 și 22:00.

Pentru ziua de 2 ianuarie, Slovenia rămâne singurul stat care menține restricțiile active, între 08:00 și 22:00.