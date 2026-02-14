B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Ziua Îndrăgostiților, între tradiție, istorie și presiuni moderne. Cum a ajuns 14 februarie o sărbătoare globală a iubirii

Ziua Îndrăgostiților, între tradiție, istorie și presiuni moderne. Cum a ajuns 14 februarie o sărbătoare globală a iubirii

B1.ro
14 feb. 2026, 10:15
Ziua Îndrăgostiților, între tradiție, istorie și presiuni moderne. Cum a ajuns 14 februarie o sărbătoare globală a iubirii
Sursa Foto: Pixabay.com
Cuprins
  1. Ce simbolizează Valentine’s Day în prezent
  2. Care sunt originile istorice ale sărbătorii
  3. Cum a evoluat Ziua Îndrăgostiților de-a lungul secolelor
  4. Cum este privită sărbătoarea în România și în lume

Sărbătorită anual pe 14 februarie, Ziua Îndrăgostiților a devenit un reper global al exprimării afecțiunii, depășind granițele romantismului clasic. De-a lungul timpului, data a acumulat semnificații culturale, istorice și sociale, adaptate diferitelor spații și generații.

Ce simbolizează Valentine’s Day în prezent

Valentine’s Day este asociată, la nivel internațional, cu ideea de iubire exprimată deschis, prin gesturi simbolice, mesaje personale și timp petrecut împreună. Pentru numeroase cupluri, ziua funcționează ca un moment de reconectare emoțională, într-un ritm cotidian dominat de obligații și presiuni.

Tot mai frecvent, semnificația sărbătorii se extinde dincolo de relațiile romantice, incluzând prietenii apropiate și legături familiale. Accentul cade pe validarea sentimentelor și pe recunoașterea relațiilor importante, indiferent de forma pe care acestea o îmbracă.

Care sunt originile istorice ale sărbătorii

Rădăcinile Valentine’s Day sunt legate de figura Sfântului Valentin, preot din secolul al III-lea, asociat cu oficierea secretă a căsătoriilor interzise de autoritățile romane. Legenda spune că, înainte de execuție, acesta ar fi transmis un mesaj semnat „De la al tău Valentin”, expresie care a inspirat tradiția notelor romantice.

Unii istorici plasează originile și mai departe, în festivalul roman Lupercalia, dedicat fertilității și începutului primăverii. Ulterior, Biserica ar fi transformat celebrarea păgână într-una creștină, consolidând legătura dintre această dată și ideea de iubire, scrie Digi24.

Cum a evoluat Ziua Îndrăgostiților de-a lungul secolelor

În Evul Mediu, Valentine’s Day a fost asociată cu credința că păsările își aleg perechea în această perioadă, simbolism care a alimentat dimensiunea romantică. Literatura, prin autori precum Geoffrey Chaucer, a contribuit decisiv la popularizarea datei ca simbol al dragostei.

Secolele următoare au adus transformări comerciale, odată cu apariția felicitărilor tipărite și a cadourilor standardizate. Cu toate acestea, componenta personală a mesajelor a rămas esențială pentru semnificația zilei.

Cum este privită sărbătoarea în România și în lume

În România, Valentine’s Day a devenit prezentă după anii ’90, coexistând cu Dragobetele, pe 24 februarie, sărbătoare tradițională a iubirii. Pentru mulți, cele două date sunt complementare, oferind contexte diferite de exprimare a afecțiunii.

La nivel global, tradițiile variază considerabil, de la schimburi de cadouri în Occident, până la ritualuri distincte în Asia. Această diversitate confirmă adaptabilitatea sărbătorii la contexte culturale diferite.

Tags:
Citește și...
Zeci de intervenții Salvamont într-o singură zi. Unde au fost cele mai multe intervenții și ce riscuri semnalează salvatorii
Eveniment
Zeci de intervenții Salvamont într-o singură zi. Unde au fost cele mai multe intervenții și ce riscuri semnalează salvatorii
Centrul Infotrafic: Vizibilitate sub 50 de metri pe drumuri și autostrăzi din România. Unde sunt cele mai mari probleme din cauza ceții
Eveniment
Centrul Infotrafic: Vizibilitate sub 50 de metri pe drumuri și autostrăzi din România. Unde sunt cele mai mari probleme din cauza ceții
Sală de jocuri jefuită într-un mall din Argeș. Cum încearcă polițiștii să dea de urma atacatorului mascat
Eveniment
Sală de jocuri jefuită într-un mall din Argeș. Cum încearcă polițiștii să dea de urma atacatorului mascat
Are acum președintele României toate informațiile pentru a înțelege ce se petrece în Justiție? Procurorul miliar Bogdan Pîrlog: „Ca să înțelegi sistemul, trebuie să faci parte din el și să ai o inteligență” (VIDEO)
Eveniment
Are acum președintele României toate informațiile pentru a înțelege ce se petrece în Justiție? Procurorul miliar Bogdan Pîrlog: „Ca să înțelegi sistemul, trebuie să faci parte din el și să ai o inteligență” (VIDEO)
Ana Bărbosu riscă suspendarea pentru încălcarea regulamentului anti-doping. Gimnasta va fi apărată de avocatul Simonei Halep
Eveniment
Ana Bărbosu riscă suspendarea pentru încălcarea regulamentului anti-doping. Gimnasta va fi apărată de avocatul Simonei Halep
Lucrările la Secțiunea 4 a Autostrăzii Sibiu–Pitești se apropie de final. Când va fi deschis traficul prin tunelurile Alina și Daniela (FOTO)
Eveniment
Lucrările la Secțiunea 4 a Autostrăzii Sibiu–Pitești se apropie de final. Când va fi deschis traficul prin tunelurile Alina și Daniela (FOTO)
Tăierea tichetelor de masă, motiv de revoltă pentru minerii din CE Oltenia: „Ne-ai umblat la buzunar, frate, te-am ars. Ne-am săturat să fim mințiți”
Eveniment
Tăierea tichetelor de masă, motiv de revoltă pentru minerii din CE Oltenia: „Ne-ai umblat la buzunar, frate, te-am ars. Ne-am săturat să fim mințiți”
Profesorii pregătesc proteste în plină perioadă de simulări naționale. Ce nemulțumiri au cadrele didactice
Eveniment
Profesorii pregătesc proteste în plină perioadă de simulări naționale. Ce nemulțumiri au cadrele didactice
Amenzi de peste un milion de lei în saloanele de înfrumusețare, după controale ANPC. Ce nereguli grave au descoperit inspectorii (FOTO)
Eveniment
Amenzi de peste un milion de lei în saloanele de înfrumusețare, după controale ANPC. Ce nereguli grave au descoperit inspectorii (FOTO)
Noua carte de identitate cu cip: Ce NU mai poate vedea, de fapt, polițistul la control: „Nu avem acces”
Eveniment
Noua carte de identitate cu cip: Ce NU mai poate vedea, de fapt, polițistul la control: „Nu avem acces”
Ultima oră
11:32 - Al treilea shutdown din mandatul lui Trump. Ce a declanșat paralizia bugetară a Departamentului pentru Securitate Internă al Statelor Unite
10:48 - Zeci de intervenții Salvamont într-o singură zi. Unde au fost cele mai multe intervenții și ce riscuri semnalează salvatorii
09:40 - Vremea 14 februarie: ceață densă, vizibilitate redusă și vreme neobișnuit de variabilă
09:09 - Centrul Infotrafic: Vizibilitate sub 50 de metri pe drumuri și autostrăzi din România. Unde sunt cele mai mari probleme din cauza ceții
08:43 - Ratingul României rămâne BBB-, cu perspectivă negativă. Nazare: „Prioritatea acestui Guvern rămâne continuarea procesului de disciplină bugetară”. Ce factori au susținut menținerea ratingului de țară
23:57 - Un oraș turistic din Europa limitează vânzarea de alcool după ora 20. Ce a determinat autoritățile să interzică alcoolul
23:56 - Cunoscutul actor James Van Der Beek a murit din cauza cancerului. Ce simptom a ignorat mult timp până să afle că e bolnav
23:23 - Motivul real pentru care Călin Donca și Marian Godină nu se suportă. Ce i-a făcut polițistul, chiar înainte de Survivor
23:22 - China anunță un nou ajutor umanitar pentru Ucraina, în plin război. Ce rol vrea să joace Beijingul în eforturile pentru pace
22:54 - Cine sunt ispitele de „Insula Iubirii” 2026. Au fost dezvăluite primele nume care promit să zdruncine cuplurile în Thailanda