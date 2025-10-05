Cu ocazia Zilei Internaționale a Profesorului, ministrul Educației și Cercetării, a transmis un mesaj amplu către cadrele didactice, elevi și părinți. Acesta a recunoscut că România traversează „cel mai periculos an pentru țară după Revoluția din 1989”, pe fondul crizelor politice, economice și de securitate care afectează societatea și sistemul de învățământ.
Ministrul a subliniat rolul crucial al profesorilor și a lansat ideea unui „Pact pentru Deceniul Educației și Cercetării”, valabil între 2026 și 2036.
În postarea publicată pe pagina oficială de Facebook a instituției, Ministerul Educației a marcat Ziua Internațională a Profesorului, subliniind importanța dascălilor în formarea generațiilor viitoare.
Daniel David a precizat că 2025 este „un an dificil pentru educație și pentru societatea românească în ansamblu”, afectat de presiuni bugetare și schimbări profunde în sistem. „Știu că, în multe locuri, presiunea bugetară, schimbările din sistem și nevoia de adaptare continuă par să umbrească sensul profund al muncii noastre. Dar tot în astfel de momente se vede adevărata forță a educației: puterea de a transforma criza în progres și incertitudinea în sens.”
Oficialul a explicat că măsurile fiscal-bugetare adoptate în educație și cercetare au fost „nedorite, dar necesare” pentru a proteja salariile și bursele. El a promis că, pe termen mediu, ministerul va lucra la un sistem salarial decent, pornind de la salariul mediu brut pe economie pentru profesorii debutanți și asistenții universitari.
Ministrul a anunțat intenția de a iniția un „PACT pentru Deceniul Educației și Cercetării în România (2026–2036)”, care să fie asumat politic și public de către toate partidele. Documentul ar urma să aibă trei puncte fundamentale: