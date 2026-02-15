B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Vladimir Putin vrea să desființeze statul ucrainean. Rusia cere plasarea sub o autoritate internațională

Vladimir Putin vrea să desființeze statul ucrainean. Rusia cere plasarea sub o autoritate internațională

Adrian Teampău
15 feb. 2026, 22:50
Vladimir Putin vrea să desființeze statul ucrainean. Rusia cere plasarea sub o autoritate internațională
Sursa foto: Hepta - DPA Images

Vladimir Putin vrea să desființeze Ucraina ca stat cu instituții funcționale și să o plaseze sub un mandat internațional. Astfel, țara ar deveni mai vulnerabilă și mai ușor de preluat de către Rusia.

Vladimir Putin vrea desființarea Ucrainei

Rusia a reluat o idee mai veche privind plasarea Ucrainei sub o administraţie internaţională condusă de ONU. Vladimir Putin a transmis acest mesaj înaintea reluării negocierilor ruso-ucrainene mediate de SUA, relatează agenţia DPA.

Rusia vrea să discute cu SUA, Uniunea Europeană și alte state despre o administrație internațională asupra Ucrainei. Astfel, susține vice-ministrul rus de externe Mihail Galuzin, citat de Tass, s-ar putea organiza alegeri democratice în țară. În fapt inițiativa reprezntă o capcană prin care Ucraina, sub o administrație străină ar fi vulnerabilizată și mai ușor de ocupat de Rusia într-un viitor apropiat.

Este genul de operațiune prin care Rusia a pus stăpânire pe țările din estul Europei la finalul celui de-al doilea Război Mondial. Reluarea unei astfel de acțiuni în Ucraina, Moscova ar prelua controlul țării pe care n-a reușit s-o ocupe militar, mai ales că ar beneficia și de sprijinul lui Donald Trump.

„Un astfel de pas ar face posibilă desfăşurarea alegerilor democratice în Ucraina, venirea la putere a unui guvern capabil cu care să poată fi semnat un tratat de pace complet, împreună cu documentele legitime asupra cooperării interstatale viitoare”, este de părere Mihail Galuzin.

Rusia prezintă Ucraina drept un stat nefuncțional

Vladimir Putin prezintă Ucraina drept un stat nefuncțional pentru a-și susține punctul de vedere. Și pare că deja l-a convins pe Donald Trump care îi îmbrățișează, mai mult sau mai puțin interesat poziția. La fel ca și Moscova, Casa Albă îl acuză pe Volodimir Zelenski că nu organizează alegeri. Aceasta deși țara este în război.

Rusia insistă că mandatul lui Volodimir Zelenski a expirat, iar acesta nu este un președinte legitim. Pe de altă parte, legea marțială instituită după declanșarea invaziei rusești, permite să nu se desfăşoare alegeri atât timp țara este în război. Mai mult, Zelenski susţine că ar fi nevoie de un armistiţiu care să dureze cel puţin două luni înaintea desfăşurării oricărui scrutin.

Rusia refuză să încheie un astfel de armistițiu și continuă să bombardeze infrastructura civilă ucraineană, sub privirile binevoitoare și indulgente ale administrației Trump. Moscova susține că un acord de încetare a focului ar permite Ucrainei să-și refacă forțele.

Trebuie spus că administații internaționale de tranziți au existat, după încheierea unor conflicte armate în Timorul de Est, Cambogia, Irak sau Kosovo. Totuşi, în Ucraina instituţiile statului sunt operaţionale. Mai mult, chiar dacă este sfâșiată de război, adminisrația de la Kiev ține lucrurile sub control.

Tags:
Citește și...
Netanyahu se bagă peste Trump. Israel pune condiții acceptarea unui acord SUA – Iran
Externe
Netanyahu se bagă peste Trump. Israel pune condiții acceptarea unui acord SUA – Iran
Polonia vrea să-și construiască propriul arsenal nuclear. Karol Nawrocki a definit viitoarea strategie de apărare
Externe
Polonia vrea să-și construiască propriul arsenal nuclear. Karol Nawrocki a definit viitoarea strategie de apărare
Petrolier sechestrat de Statele Unite în Oceanul Indian. Vasul naviga sub pavilion panamez
Externe
Petrolier sechestrat de Statele Unite în Oceanul Indian. Vasul naviga sub pavilion panamez
Român arestat pentru tentativă de răpire în Italia. A încercat să fure copilul unei femei (VIDEO)
Externe
Român arestat pentru tentativă de răpire în Italia. A încercat să fure copilul unei femei (VIDEO)
Marco Rubio nu contestă otrăvirea disidentului Aleksei Navalnîi. Ce spune despre raportul întocmit de experții occidentali
Externe
Marco Rubio nu contestă otrăvirea disidentului Aleksei Navalnîi. Ce spune despre raportul întocmit de experții occidentali
Ucraina pusă să aștepte la intrarea în UE. Cererea de aderare naște dispute în blocul comunitar
Externe
Ucraina pusă să aștepte la intrarea în UE. Cererea de aderare naște dispute în blocul comunitar
Ministrul Oana Ţoiu, întâlnire cu comunitatea românească din Bavaria. Ce proiecte de educație și investiții au fost discutate
Externe
Ministrul Oana Ţoiu, întâlnire cu comunitatea românească din Bavaria. Ce proiecte de educație și investiții au fost discutate
Maria Zaharova respinge acuzațiile privind otrăvirea lui Navalnîi și acuză propaganda occidentală. Ce se ascunde în spatele conflictului diplomatic
Externe
Maria Zaharova respinge acuzațiile privind otrăvirea lui Navalnîi și acuză propaganda occidentală. Ce se ascunde în spatele conflictului diplomatic
Inundații record în Franța. Ce arată datele despre durata și amploarea fenomenului (FOTO)
Externe
Inundații record în Franța. Ce arată datele despre durata și amploarea fenomenului (FOTO)
Viktor Orban, acuzații înainte de alegeri. Occidentul făcut responsabil pentru avansul luat de Opoziția pro-europeană
Externe
Viktor Orban, acuzații înainte de alegeri. Occidentul făcut responsabil pentru avansul luat de Opoziția pro-europeană
Ultima oră
23:56 - Marcel Ciolacu se întoarce. Fostul premier, mesaj de avertisment pentru Bolojan. Ruperea coaliției ar putea duce la anticipate
23:19 - Fotbal Superliga. Universitatea Craiova s-a impus în derby-ul cu FCSB (1-0)
22:30 - Șeful CNAS nu vrea că piardă monopolul banilor din sănătate. Românii plătesc contribuții pentru servicii de care nu beneficiază
21:59 - Netanyahu se bagă peste Trump. Israel pune condiții acceptarea unui acord SUA – Iran
21:38 - Polonia vrea să-și construiască propriul arsenal nuclear. Karol Nawrocki a definit viitoarea strategie de apărare
21:06 - Petrolier sechestrat de Statele Unite în Oceanul Indian. Vasul naviga sub pavilion panamez
20:33 - Român arestat pentru tentativă de răpire în Italia. A încercat să fure copilul unei femei (VIDEO)
20:00 - Arhimandritul Climent Haralamb a murit la vârsta de 102 ani. Înaltul ierarh a slujit şapte decenii la Mănăstirea Curtea de Argeş
19:41 - Marco Rubio nu contestă otrăvirea disidentului Aleksei Navalnîi. Ce spune despre raportul întocmit de experții occidentali
19:07 - Accident tragic pe pârtie. Doi schiori au murit într-o avalanșă în nordul Italiei