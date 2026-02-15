Vladimir Putin vrea să desființeze ca stat cu instituții funcționale și să o plaseze sub un . Astfel, țara ar deveni mai vulnerabilă și mai ușor de preluat de către Rusia.

Vladimir Putin vrea desființarea Ucrainei

Rusia a reluat o idee mai veche privind plasarea Ucrainei sub o administraţie internaţională condusă de . Vladimir Putin a transmis acest mesaj înaintea reluării negocierilor ruso-ucrainene mediate de SUA, relatează agenţia DPA.

vrea să discute cu SUA, Uniunea Europeană și alte state despre o administrație internațională asupra Ucrainei. Astfel, susține vice-ministrul rus de externe Mihail Galuzin, citat de Tass, s-ar putea organiza alegeri democratice în țară. În fapt inițiativa reprezntă o capcană prin care Ucraina, sub o administrație străină ar fi vulnerabilizată și mai ușor de ocupat de Rusia într-un viitor apropiat.

Este genul de operațiune prin care Rusia a pus stăpânire pe țările din estul Europei la finalul celui de-al doilea Război Mondial. Reluarea unei astfel de acțiuni în Ucraina, Moscova ar prelua controlul țării pe care n-a reușit s-o ocupe militar, mai ales că ar beneficia și de sprijinul lui Donald Trump.

„Un astfel de pas ar face posibilă desfăşurarea alegerilor democratice în Ucraina, venirea la putere a unui guvern capabil cu care să poată fi semnat un tratat de pace complet, împreună cu documentele legitime asupra cooperării interstatale viitoare”, este de părere Mihail Galuzin.

Rusia prezintă Ucraina drept un stat nefuncțional

Vladimir Putin prezintă Ucraina drept un stat nefuncțional pentru a-și susține punctul de vedere. Și pare că deja l-a convins pe Donald Trump care îi îmbrățișează, mai mult sau mai puțin interesat poziția. La fel ca și Moscova, Casa Albă îl acuză pe Volodimir Zelenski că nu organizează alegeri. Aceasta deși țara este în război.

Rusia insistă că mandatul lui Volodimir Zelenski a expirat, iar acesta nu este un președinte legitim. Pe de altă parte, legea marțială instituită după declanșarea invaziei rusești, permite să nu se desfăşoare alegeri atât timp țara este în . Mai mult, Zelenski susţine că ar fi nevoie de un armistiţiu care să dureze cel puţin două luni înaintea desfăşurării oricărui scrutin.

Rusia refuză să încheie un astfel de armistițiu și continuă să bombardeze infrastructura civilă ucraineană, sub privirile binevoitoare și indulgente ale administrației Trump. Moscova susține că un acord de încetare a focului ar permite Ucrainei să-și refacă forțele.

Trebuie spus că administații internaționale de tranziți au existat, după încheierea unor conflicte armate în Timorul de Est, Cambogia, Irak sau Kosovo. Totuşi, în Ucraina instituţiile statului sunt operaţionale. Mai mult, chiar dacă este sfâșiată de război, adminisrația de la Kiev ține lucrurile sub control.