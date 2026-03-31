Ana Maria
31 mart. 2026, 16:03
Un sat din Franța a găsit o soluție neașteptată. A înscris cinci vaci la școală, ca să nu se închidă o clasă. Ce a spus primarul
Sursa foto: Freepik / @wirestock
Cuprins
  1. Cine sunt cele cinci „eleve” neobișnuite 
  2. Ce spune primarul despre această inițiativă care împiedică închiderea unei clase
  3. Ce se întâmplă cu educația din Franța

O situație neobișnuită a atras atenția în Moosch (Franța), o localitate mică din regiunea Alsacia, unde autoritățile locale au recurs la o soluție simbolică pentru a împiedica închiderea unei clase.

Pentru a atinge numărul minim de elevi necesar funcționării, primarul a decis să „înscrie” cinci vaci la școala din sat. Măsura vine pe fondul scăderii populației școlare și al presiunilor din sistemul educațional francez, potrivit France Info.

În prezent, școala din localitate funcționează cu un număr limitat de copii: 66 de elevi în ciclul primar și alți 30 la grădiniță. În aceste condiții, autoritățile se tem că una dintre clase ar putea fi desființată.

Pentru comunitatea din Moosch, această perspectivă este una îngrijorătoare, având în vedere rolul central pe care îl joacă școala în viața satului.

Cine sunt cele cinci „eleve” neobișnuite 

Pentru a completa numărul necesar de „elevi”, primarul a ales să înscrie simbolic cinci vaci, fiecare cu un nume: Abondance, Amandine, Abeille, Arlette și Amsel.

Decizia, deși aparent amuzantă, este de fapt un semnal de alarmă privind situația din educație și impactul reducerii numărului de clase în mediul rural.

Ce spune primarul despre această inițiativă care împiedică închiderea unei clase

Edilul localității, José Schruoffeneger, a explicat că gestul are un scop simbolic, dar transmite un mesaj serios autorităților centrale.

Vom completa o cerere pentru Abondance, Amandine, Abeille, Arlette și Amsel. În general, junincile preferă pășunile în locul sălilor de clasă, așa că îi vom ruga pe profesori să țină orele afară; se pare că este foarte la modă în zilele noastre”, a explicat primarul José Schruoffeneger, pentru ICI Alsace.

Râdem, dar de fapt, suntem foarte furioși”, a mai spus acesta.

Primarul a subliniat că existența școlii este vitală pentru viața socială a satului și pentru dezvoltarea comunității.

Avem absolvenți de top ai École Nationale d‘Administration (ENA) și oameni cu studii extinse, și asta e foarte bine. Dar nu au pus niciodată piciorul într-un sat. Un sat trăiește în jurul școlii sale. Singurele locuri unde adulții se întâlnesc în mod regulat sunt în fața școlii. O școală este esențială într-un sat”, a precizat Schruoffeneger.

Ce se întâmplă cu educația din Franța

Situația din Moosch reflectă probleme mai largi din sistemul educațional francez. Reducerile de posturi și reorganizarea claselor au generat nemulțumiri în rândul profesorilor.

Protestele sunt programate pentru data de 31 martie 2026, iar sindicatele avertizează că până la 30% dintre cadrele didactice din învățământul primar ar putea participa la grevă. Printre revendicări se numără oprirea reducerilor de personal, menținerea claselor existente și creșterea salariilor.

Tot mai multe comunități rurale din Europa se confruntă cu scăderea numărului de elevi, fenomen care duce la închiderea școlilor sau la comasarea claselor. În acest context, autoritățile locale caută soluții, uneori simbolice, pentru a atrage atenția asupra problemelor reale din educație și asupra impactului pe termen lung asupra comunităților

