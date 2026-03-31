Un elev de 15 ani a deschis focul luni dimineață asupra colegilor săi într-o școală din provincia Santa Fe. În urma , un adolescent de 13 ani și-a pierdut viața, iar alți opt tineri au fost răniți în timp ce încercau să fugă.

Tragedia provocată de un elev de 15 ani în San Cristobal

Atacul a avut loc la Școala Gimnazială Nr. 40 „Mariano Moreno” din orașul San Cristóbal, chiar înainte de începerea cursurilor. Adolescentul a adus o pușcă ascunsă într-o husă de chitară și a început să tragă în curtea interioară. Martorii povestesc că agresorul a apărut pe neașteptate dintr-o baie, strigând un mesaj bizar înainte de a apăsa trăgaciul.

Unul dintre copiii care au asistat la întreaga scenă a descris momentul în care atacatorul a început să tragă focuri de armă.

„A ieșit strigând «surpriză» și a început să tragă”, a povestit un elev pentru presa locală.

Un alt martor a povestit despre cum s-a comportat atacatorul înainte de a trage în copii.

„calm înainte să tragă”, a declarat un alt martor pentru publicațiile din Argentina.

Haos în curtea școlii provocat de un elev de 15 ani

În momentul în care s-au auzit primele focuri de armă, elevii au fugit în toate direcțiile pentru a-și salva viața. Mulți dintre ei au sărit pe ferestre sau peste garduri, în timp ce alții au fost răniți de cioburile geamurilor sparte în timpul busculadei. Priscila, o elevă a școlii, a explicat cum a început totul în zona toaletelor.

„Am urcat la etaj și, când eram pe punctul să cobor, niște elevi au văzut un băiat ieșind din baie cu o armă și au început să țipe. El a început să tragă în aer și toți am fugit”, a declarat eleva.

Posibilele motive din spatele atacului

Anchetatorii analizează acum posibilitatea ca atacul să fi fost un act de răzbunare pentru hărțuirea la care era supus adolescentul. Recent, au apărut imagini în care un coleg îl lovea pe suspect în timp ce acesta dormea la școală. Ministrul Justiției și Securității din provincie, Pablo Cococcioni, a oferit detalii despre profilul atacatorului și a transmis condoleanțe familiei victimei.

Oficialul a subliniat că suspectul nu era cunoscut cu probleme de comportament în trecut:

„Este un moment foarte trist și profund dureros. În primul rând, dorim să ne exprimăm sprijinul pentru familia lui Ian, tânărul care și-a pierdut viața astăzi”, a declarat Pablo Cococcioni.

Acesta a mai precizat și care este situația școlară a băiatului.

„Nu au existat motive de intervenție pe parcursul întregii sale vieți școlare”, a declarat Pablo Cococcioni .

Reacția autorităților

Deși nu s-a observat vreo schimbare în comportamentul copilului înainte de atac, oficialii au menționat că adolescentul trecea prin perioade dificile în familie. Autoritățile încearcă să afle cum a fost posibil ca o armă de foc să ajungă în mâinile unui minor, având în vedere legile stricte din Argentina.

Ministrul a adăugat că acest eveniment este unul șocant pentru întregul sistem de învățământ:

„Este foarte dificil să găsim o explicație pentru astfel de evenimente, mai ales când au loc într-o școală. Este ceva complet ieșit din comun, la care nu ne-am fi așteptat”, a mai declarat Pablo Cococcioni pentru .