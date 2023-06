50 de morți și peste 350 de răniți după ce un tren a deraiat în India (VIDEO)

Aproximativ 50 de persoane au murit și cel puțin 350 au fost rănite după ce un tren a deraiat vineri în India. Mai mulți pasageri au fost prinși în vagoanele blocate.

Un al doilea tren care circula pe liniile din apropiere s-a izbit, de asemenea, de vagoanele deraiate, a declarat un purtător de cuvânt al căii ferate pentru .

Peste 50 de ambulanțe s-au deplasat la fața locului „dar răniții par mult prea mulți”, așa că au fost trimise autobuze pentru a transporta victimele la spitalele locale, a scris un oficial guvernamental pe Twitter, potrivit themessenger.

Incidentul oribil a început în jurul orei 19.00, când între 10 și 12 vagoane ale Coromandel Express au deraiat în apropierea orașului Baleshwar din statul Odisha, din nord-estul statului Odisha, și „au căzut pe calea opusă”, a declarat purtătorul de cuvânt al căilor ferate Amitabh Sharma.

La scurt timp, un alt tren „a izbit în acele vagoane deraiate”, a spus Sharma.

Pasagerii prinși în epavă țipau în întuneric să fie salvați, potrivit unui raport de pe site-ul Sakala.

Secretarul șef al Odisha, Pradeep Jena, a scris pe Twitter că 179 de persoane au fost transportate la diferite spitale, un număr „mare” de autobuze fiind, de asemenea, puse în funcțiune.

Zeci de medici și stagiari au fost, de asemenea, trimiși la fața locului pentru a oferi tratament medical de urgență, a spus Jena.

„Toate eforturile sunt în plină desfășurare. rugându-ne lui Dumnezeu să-i ajute pe navetiști”, a adăugat Jena.

Trenul Coromandel Express a părăsit Shalimar vineri la 15:30 și era programat să sosească în Chennai sâmbătă la 16:50, a informat Hindustan Times.

Prim-ministrul Narendra Modi a postat pe Twitter: „Mâhnit de accidentul de tren din Odisha. În această oră de nemulțumire, gândurile mele sunt la familiile îndoliate. Fie ca răniții să-și revină curând”.

„Operațiunile de salvare sunt în desfășurare la locul accidentului și toate asistența posibilă este acordată celor afectați”, a adăugat Modi.

