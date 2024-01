A câștigat la loto 20 de milioane de dolari și ține totul secret. Merge la muncă și nu le-a spus nici măcar copiilor vestea: „Nu mai știe nimeni”

De curând, un bărbat a mărturisit că a câștigat 20 de milioane de dolari la loto. Cu toate acestea, el nu a cheltuit aproape nimic din bani și continuă să ține totul secret, chiar și față de copiii lui.

Potrivit acestuia, primul lucru pe care l-a făcut a fost să caute informații despre persoanele care au câștigat anterior sume mari de bani la loto, însă a rămas șocat de cele aflate.

A câștigat 20 de milioane de dolari la loto, dar nu a spus nimănui

Cu toate că a dat norocul peste el și a câștigat 20 de milioane de dolari la loto, bărbatul în vârstă de 50 de ani își dorește să păstreze secretul.

Se pare că acesta continuă să meargă la muncă și nici nu a cheltuit prea mult din bani, notează .

„Am câștigat la loto o sumă mare, alături de un grup de colegi de munca. Nu am spus absolut nimănui cu excepția soției și a unui frate. Nu mai știe nimeni. După ce am plătit impozitul pe premiu, am rămas cu 20 de milioane de dolari”, a spus acesta.

„Primul lucru pe care l-am făcut în momentul în care am câștigat a fost să caut informații despre ce s-a întâmplat cu alți câștigători de premii mari. Unul din cinci câștigători pierd totul în 10 ani și unul dintre lucrurile pe care toți le spun este faptul că încep să te caute toate rudele, toți cunoscuții să-ți ceară bani și să se aștepte să plătești tu pentru tot”, a susținu bărbatul.

„De exemplu, am schimbat acoperișul casei mamei mele. Când m-a întrebat de unde am atâția bani, i-am zis că m-am folosit de banii pe care i-am moștenit de la unchiul soției”, a mai povestit câștigătorul.