A murit Prințul Mihail! Familia Regală, în doliu! Unde va fi înmormântat

Mihail al Greciei și Danemarcei a murit. Avea 85 de ani și s-a stins într-un spital din Atena, acolo unde era internat de ceva timp, potrivit site-ului Kathimerini.

Unde va fi înmormântat Prințul Mihail al Greciei și Danemarcei

Prințul Mihail a fost văr primar cu Philip, prințul consort al Marii Britanii. Conform The Independent, Prințul Mihail al Greciei va fi înmormântat la Atena, pe 1 august 2024, conform .

Prinţul Mihail a fost singurul membru al familiei regale a Greciei care a rămas în ţară după ce regele Constantin al II-lea a încercat, în 1967, o contralovitură de stat împotriva colonelilor care preluaseră puterea cu câteva luni înainte. La vârsta de doar un an, tatăl lui a murit, iar mama lui s-a stins din viață când el avea 14 ani.

Mai târziu, prinţul elen a trăit în Maroc şi Spania și și-a continuat studiile în Franţa. Prinţul Mihail a publicat, după 1970, zeci de cărţi. Avea pseudonimul Michel De Gres, iar cartea sa de memorii, „Crown, Art and Fantasy: A Life in Pictures”, a fost publicată anul trecut.

„Nu am frați sau surori. Cred că am un simț al adaptării, care m-a ajutat pe tot parcursul vieții mele. Apoi, am mers să locuiesc cu un unchi de-al meu [contele de Paris], care avea 12 copii. Astfel, [am trecut] de la a fi un copil singuratic la a deveni membru al unei familii foarte numeroase. Mi-au trebuit șase luni de singurătate, tristețe sau orice altceva pentru a mă adapta. Apoi, după aceea, am fost foarte fericit”, a spus prințul, în 2023, pentru FoxNews.

„Mi-a dat libertatea de a-mi alege calea”

Marina Karella a fost soția lui, alături de care a avut două fiice: Prințesa Olga de Savoia-Aosta și Prințesa Alexandra a Greciei. Cei doi s-au cunoscut la o petrecere și s-au căsătorit în 1965. Ulterior, prințul a fost nevoit să renunțe la pretențiile sale la tron.

„Renunțarea la acest titlu, nefiind membru al unui monarh conducător în funcțiile oficiale și toate celelalte, mi-a dat un sentiment de libertate. Am putut să-mi aleg munca și profesia, pe care am descoperit-o ca fiind scrisul și istoria. Mi-a dat libertatea de a-mi alege calea”, mai povestea prințul.