A nins în Africa de Sud! Cum s-au bucurat oamenii de fenomenul mai puțin întâlnit (VIDEO)

Locuitorii din Johannesburg și din alte orașe sud-africane au fost luați prin surprindere luni, 10 iulie, de ninsori.

Autoritățile au avertizat cu privire la posibile închideri de drumuri din cauza acestui fenomen meteo rar întâlnit în Africa de Sud, informează AFP, potrivit .

Sud-africanii au avut parte de ninsori, iar unii au profitat de moment și s-au distrat de minune. La o grădiniță din Johannesburg, cei mici se amuzau făcând bulgări de zăpadă şi încercau să prindă fulgii cu limba, unii dintre ei chiar pentru prima dată.

„Ultima dată când am avut o astfel de vreme a fost în 2012”, a transmis Puseletso Mofokeng de la Centrul sud-african de meteorologie (SAWS).

Scenes from the snow at the SABC headquarters in Auckland Park, Johannesburg.

— INDEPENDENT PRESS (@IpIndependent)