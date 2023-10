A treia zi de proteste în Bulgaria împotriva planurilor de închidere a termocentralelor pe cărbune. Manifestanții au blocat mai multe drumuri

duminică, să blocheze drumurile în semn de revoltă privind planurile de închidere a termocentralelor pe cărbune pentru a se trece la energia verde.

Oamenii au blocat drumul care duce spre Grecia, autostrada care duce spre Marea Neagră și Istanbul, una care tranzitează țara de la est la vest și alta prin Munții Balcani. În acest fel, traficul către Grecia și Turcia a fost oprit și s-au format coloane de mașini care se întindeau pe zeci de kilometri, informează

Miners have blocked Bulgaria’s highways to protest the closure of the country’s largest coal-fired power plants.

— Sprinter Monitoring (@SpriterMonitor1)