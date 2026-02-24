ULTIMA ORĂ: Tentativă de asasinat împotriva președintelui Serbiei. Doi suspecți au fost arestați pentru încercarea de asasinare a lui Aleksandar Vucic

Doi bărbați au fost arestați în orașul sârb Kraljevo, sub suspiciunea că au plănuit un atentat împotriva președintelui sârb Aleksandar Vucic, a soției și a copiilor acestuia, precum și că au pus la cale atacuri împotriva angajaților Ministerului de Interne.

Atentat împotriva lui Aleksandar Vucic

Autoritățile sârbe spun că au dejucat o tentativă de asasinat care îi viza pe , familia sa și oficiali ai Ministerului Afacerilor Interne. Doi bărbați, în vârstă de 43 și 50 de ani, au fost arestați în Kraljevo sub suspiciunea de planificare a unei lovituri de stat violente și atacuri asupra autorităților statului.

Potrivit anchetatorilor, între decembrie 2025 și februarie 2026, suspecții ar fi plănuit o schimbare violentă a puterii și răsturnarea celor mai înalte autorități ale statului. Autoritățile susțin că cei doi au fost de acord să procure arme și să comită atacuri împotriva președintelui, a soției și copiilor acestuia, precum și împotriva oficialilor Ministerului de Interne, pe care intenționau să ucidă.

. După expirarea perioadei de reținere, se așteaptă ca aceștia să fie aduși în fața Parchetului din Kraljevo pentru a fi arestați.

Tentative de asasinat împotriva lui Vucic

Aleksandar Vucic a fost ales președinte al Serbiei în 2017, după ce deținuse funcția de premier. Iar de-a lungul timpului a mai fost ținta unor atentate.

În ianuarie 2022, Europol a avertizat Serbia despre un plan de asasinat orchestrat de un grup de crimă organizată condus de un cetățean muntenegrean.

În octombrie 2021, autoritățile sârbe anunțau că la începutul anului pe 27 ianuarie 2021, în timpul dezvelirii monumentului lui Stefan Nemanja, au dejucat un atac asupra lui Vucic.

Iar în 2016, când Aleksandar Vucic era încă premier, mai multe arme și muniție au fost descoperite în apropierea locuinței acestuia din Jajinci.