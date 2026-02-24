B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » ULTIMA ORĂ: Tentativă de asasinat împotriva președintelui Serbiei. Doi suspecți au fost arestați pentru încercarea de asasinare a lui Aleksandar Vucic

ULTIMA ORĂ: Tentativă de asasinat împotriva președintelui Serbiei. Doi suspecți au fost arestați pentru încercarea de asasinare a lui Aleksandar Vucic

Adrian A
24 feb. 2026, 15:19
ULTIMA ORĂ: Tentativă de asasinat împotriva președintelui Serbiei. Doi suspecți au fost arestați pentru încercarea de asasinare a lui Aleksandar Vucic
Foto: Hepta - Abaca Press / AA/ABACA
Cuprins
  1. Atentat împotriva lui Aleksandar Vucic
  2. Tentative de asasinat împotriva lui Vucic

Doi bărbați au fost arestați în orașul sârb Kraljevo, sub suspiciunea că au plănuit un atentat împotriva președintelui sârb Aleksandar Vucic, a soției și a copiilor acestuia, precum și că au pus la cale atacuri împotriva angajaților Ministerului de Interne.

Atentat împotriva lui Aleksandar Vucic

Autoritățile sârbe spun că au dejucat o tentativă de asasinat care îi viza pe Aleksandar Vucic, familia sa și oficiali ai Ministerului Afacerilor Interne. Doi bărbați, în vârstă de 43 și 50 de ani, au fost arestați în Kraljevo sub suspiciunea de planificare a unei lovituri de stat violente și atacuri asupra autorităților statului.

Potrivit anchetatorilor, între decembrie 2025 și februarie 2026, suspecții ar fi plănuit o schimbare violentă a puterii și răsturnarea celor mai înalte autorități ale statului. Autoritățile susțin că cei doi au fost de acord să procure arme și să comită atacuri împotriva președintelui, a soției și copiilor acestuia, precum și împotriva oficialilor Ministerului de Interne, pe care intenționau să ucidă.

Suspecții au fost plasați în arest preventiv pentru 48 de ore. După expirarea perioadei de reținere, se așteaptă ca aceștia să fie aduși în fața Parchetului din Kraljevo pentru a fi arestați.

Tentative de asasinat împotriva lui Vucic

Aleksandar Vucic a fost ales președinte al Serbiei în 2017, după ce deținuse funcția de premier. Iar de-a lungul timpului a mai fost ținta unor atentate.

În ianuarie 2022, Europol a avertizat Serbia despre un plan de asasinat orchestrat de un grup de crimă organizată condus de un cetățean muntenegrean.

În octombrie 2021, autoritățile sârbe anunțau că la începutul anului pe 27 ianuarie 2021, în timpul dezvelirii monumentului lui Stefan Nemanja, au dejucat un atac asupra lui Vucic.

Iar în 2016, când Aleksandar Vucic era încă premier, mai multe arme și muniție au fost descoperite în apropierea locuinței acestuia din Jajinci.

Tags:
Citește și...
Americanii își pierd încrederea în Donald Trump. Majoritatea îl văd bătrân și imprevizibil (sondaj)
Externe
Americanii își pierd încrederea în Donald Trump. Majoritatea îl văd bătrân și imprevizibil (sondaj)
„Noul Nostradamus” face predicții alarmante: Meteorit, războaie și o profeție care îl vizează pe Donald Trump (VIDEO)
Externe
„Noul Nostradamus” face predicții alarmante: Meteorit, războaie și o profeție care îl vizează pe Donald Trump (VIDEO)
„El Mencho”, baronul drogurilor din Mexic, trădat de amantă? Cum a ajutat femeia la prinderea traficantului (GALERIE FOTO)
Externe
„El Mencho”, baronul drogurilor din Mexic, trădat de amantă? Cum a ajutat femeia la prinderea traficantului (GALERIE FOTO)
SUA introduc tarife vamale globale de 15%. Măsura intră în vigoare în contextul disputelor comerciale internaționale
Externe
SUA introduc tarife vamale globale de 15%. Măsura intră în vigoare în contextul disputelor comerciale internaționale
O femeie dată dispărută acum 24 de ani a fost găsită, dar nu vrea să ia legătura cu familia (FOTO)
Externe
O femeie dată dispărută acum 24 de ani a fost găsită, dar nu vrea să ia legătura cu familia (FOTO)
Zelenski îi cere lui Trump să reafirme sprijinul pentru Ucraina: „Statele Unite trebuie să rămână alături de noi”
Externe
Zelenski îi cere lui Trump să reafirme sprijinul pentru Ucraina: „Statele Unite trebuie să rămână alături de noi”
Tragedie la bordul Air France. Un bebeluș s-a stins din viață în timpul unui zbor spre Paris
Externe
Tragedie la bordul Air France. Un bebeluș s-a stins din viață în timpul unui zbor spre Paris
Turcia verifică marile platforme sociale pentru protecția datelor copiilor. Cum se extind restricțiile privind accesul minorilor la rețelele sociale
Externe
Turcia verifică marile platforme sociale pentru protecția datelor copiilor. Cum se extind restricțiile privind accesul minorilor la rețelele sociale
Patru ani de război în Ucraina. Sesiune extraordinară organizată în Parlamentul European
Externe
Patru ani de război în Ucraina. Sesiune extraordinară organizată în Parlamentul European
Laura Codruța Kovesi, înlocuită de un german la conducerea Parchetului European. Schimbarea se va produce la finalul lui octombrie
Externe
Laura Codruța Kovesi, înlocuită de un german la conducerea Parchetului European. Schimbarea se va produce la finalul lui octombrie
Ultima oră
16:47 - România reală. Ambulanță blocată în noroi. Pacientul a murit așteptând (VIDEO/FOTO)
16:36 - Americanii își pierd încrederea în Donald Trump. Majoritatea îl văd bătrân și imprevizibil (sondaj)
16:35 - Eliza Natanticu a suferit un AVC. Soția lui Cosmin Natanticu a aflat diagnosticul din întâmplare
16:32 - Orașul în care bărbații sunt mai împliniți decât în restul țării. Ce îi face, de fapt, fericiți
15:58 - Primarul Daniel Băluță a anunțat când ar putea fi gata Planșeul Unirii: „Avem șanse foarte mari”
15:55 - Armand Goșu face praf clasa politică românească: „Totul e foarte jos. Oamenii deștepți sunt ținuți deoparte, că sunt o amenințare pentru sistem”. Ce spune despre „băieții cu cașchetă” și Nicușor Dan
15:52 - Prima reacție a lui Ion Duvac la acuzațiile de hărțuire sexuală. „Candidez la președinția Colegiului Psihologilor și se încearcă denigrarea mea”
15:40 - Newsweek: Schimbări la legea pensiilor. Ce documente ar putea fi recunoscute la recalculare pentru vechimea în muncă?
15:20 - Executivul se întrunește azi, la ora 18.00. Ce decizii importante sunt așteptate în ședința de Guvern
15:11 - Oprah Winfrey s-a îngrășat la loc după ce a renunțat la injecțiile pentru slăbit: Toată lumea mi-a spus asta și exact așa s-a întâmplat