„El Mencho”, baronul drogurilor din Mexic, trădat de amantă? Cum a ajutat femeia la prinderea traficantului (GALERIE FOTO)

După ani întregi în care l-au urmărit pe Oseguera, forțele mexicane au primit pe 20 februarie o informație sigură despre locul în care se ascundea „El Mencho”. Și chiar cu ajutorul amantei acestuia.

Cum a fost trădat „El Mencho”

Forțele de securitate mexicane au aflat unde se ascundea „El Mencho” după ce, pe 20 februarie, au primit un pont, iar ancheta asupra rețelei sale i-a condus la o persoană-cheie, „un om de încredere al uneia dintre iubitele lui Oseguera”, despre care ministrul Apărării, Ricardo Trevilla Trejo, spunea că putea facilita accesul la ascunzătoarea liderului cartelului, scrie CNN.

Concret, se pare că amanta lui „El Mencho”, María Julissa, o creatoare de conținut pentru adulți, s-ar fi confesat unui apropiat că va merge să se întâlnească cu temutul traficant într-o cabană din . După ce au primit informația că iubita baronului drogurilor se va întâlni cu el, forțele de securitate ar fi urmărit-o până la ascunzătoare. Apoi au așteptat ca femeia să iasă din cabană și au atacat.

Potrivit secretarului mexican al Apărării, generalul Ricardo Trevilla, unități de elită ale armatei și Gărzii Naționale au coborât asupra zonei unde Oseguera a rămas ascuns, împreună cu mai multe gărzi de corp.

Soldații i-au urmărit în pădurea din apropiere, iar ceea ce trebuia să fie o capturare rapidă s-a transformat într-o confruntare violentă. Gărzile baronului drogurilor, înarmate inclusiv cu două lansatoare de rachete, au deschis focul asupra militarilor.

Opt persoane au murit în timpul raidului, printre care și Oseguera. Alți doi membri ai dispozitivului său de protecție, grav răniți, au decedat ulterior într-un elicopter militar.

Iubita baronului drogurilor neagă că l-ar fi trădat

Creatoarea de conținut pentru adulți María Julissa a negat că l-a trădat pe „El Mencho” și susține că nu are nicio implicare în capturarea și uciderea lui.

„Vreau să îmi iau un moment pentru a clarifica o situație pe care consider că este important să o abordez direct și transparent.

În ultimele zile, am văzut că se răspândește o informație pe rețelele sociale care mă implică în ceea ce se întâmplă în prezent în Mexic. Vreau să fie absolut clar: eu nu am absolut nicio legătură cu acea situație.

Informația care circulă este falsă și nu are niciun temei. Vă rog să nu distribuiți conținut neverificat și să nu considerați ca fiind adevărate orice vedeți pe rețelele sociale. Dezinformarea poate cauza mult rău.

Le mulțumesc celor care și-au făcut timp să întrebe direct și celor care mi-au oferit sprijinul. Vă rog să nu cădeți în capcana știrilor false și să consultați întotdeauna surse de încredere și oficiale.

Vă mulțumesc pentru înțelegere.”. a transmis Maria Julissa pe instagram.