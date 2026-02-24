Predicții alarmante despre omenire! Un bărbat care susține că a anticipat pandemia COVID-19 și moartea reginei Elisabeta a II-a revine cu noi avertismente despre viitorul omenirii. Este vorba despre Craig Hamilton-Parker, cunoscut în mediul online drept „profetul apocalipsei” sau „noul Nostradamus”.

Acesta publică frecvent materiale pe canalul său de , urmărit de peste 230.000 de abonați, unde prezintă scenarii despre evenimente globale care, potrivit lui, ar urma să aibă loc în anii următori.

Pe ce se bazează predicțiile făcute de clarvăzător

Craig Hamilton-Parker afirmă că își construiește previziunile folosind citirile Nadi, o practică astrologică veche din India, realizată pe baza unor manuscrise scrise pe frunze de palmier. Sistemul ar oferi, potrivit susținătorilor săi, informații despre trecut, prezent și viitor.

Va avea Donald Trump un al treilea mandat?

Una dintre cele mai controversate afirmații îl vizează pe fostul lider american . Clarvăzătorul susține că acesta ar putea rămâne la conducerea Statelor Unite pentru un al treilea mandat, chiar dacă legislația americană nu permite acest lucru.

Potrivit predicției, o „catastrofă majoră” legată de Taiwan ar putea genera o situație excepțională care să ducă la prelungirea mandatului prezidențial.

În același context, Hamilton-Parker afirmă că actualul vicepreședinte JD Vance nu ar urma să devină președinte, potrivit Știripesurse.

Predicții alarmante despre omenire! Un meteorit ar putea trece periculos de aproape de Pământ în 2028?

Printre scenariile prezentate se numără și apariția unui meteorit care ar ajunge „între Pământ și Lună” în anul 2028.

„Este destul de aproape de Pământ. Dacă am avea o astfel de lovitură, ar fi catastrofală … ar provoca incendii, ar provoca cutremure, ar provoca tsunami-uri”, avertizează clarvăzătorul.

Predicții alarmante despre omenire! Urmează o dezvăluire majoră despre OZN-uri?

Un alt punct din lista predicțiilor noului Nostradamus vizează fenomenul OZN. Craig Hamilton-Parker susține că omenirea ar putea primi în curând dovezi concrete privind existența unui obiect provenit din spațiul cosmic.

Acesta afirmă că presupusul obiect s-ar afla într-o zonă din Europa și că informațiile ar putea deveni publice într-un viitor apropiat.

Este posibilă o criză alimentară globală?

În cadrul aceluiași canal YouTube a fost invitată și Vinita Dubey Pande, care a prezentat propriile previziuni. Ea susține că un conflict major ar putea izbucni în perioada 2028–2029, implicând state precum SUA, Israel, Iran și Rusia.

Potrivit acesteia, războiul ar putea genera o criză alimentară globală severă.

Predicții alarmante despre omenire! Ce dezastre naturale ar putea afecta Asia

Clarvăzătoarea avertizează și asupra unor fenomene naturale extreme în Asia:

„În Taiwan, în 2028/2029, va exista un tsunami, nu va fi devastator, dar va produce pagube. În Japonia, de exemplu, s-a spus că vor exista cutremure sau calamități legate de apă, de Pământ”, a declarat femeia.