SUA introduc tarife vamale globale de 15%. Măsura intră în vigoare în contextul disputelor comerciale internaționale

Selen Osmanoglu
24 feb. 2026, 12:09
Sursa Foto: Hepta - Zuma Press / Mykhaylo Palinchak
Cuprins
  1. Noile tarife intră în vigoare
  2. Posibilitatea menținerii tarifelor depinde de Congres
  3. Impact limitat asupra unor parteneri comerciali
  4. Context economic și geopolitic

Statele Unite vor opri colectarea unor tarife anulate de justiția americană, dar vor implementa un nou sistem de taxe vamale globale de 15%. Măsura, anunțată de administrația lui Donald Trump, intră în vigoare marți la miezul nopții, ora Washingtonului, și este considerată un nou pas în politica comercială protecționistă a SUA.

Noile tarife intră în vigoare

Autoritățile vamale americane au confirmat că vor înceta colectarea tarifelor invalidate de Curtea Supremă a Statelor Unite, decizia fiind aplicată începând cu ora 05:00 GMT, scrie Agerpres.

În locul acestora, Washingtonul introduce tarife globale de 15%, măsură prezentată de președintele american drept o alternativă la regimul tarifar anterior. Inițial, Trump anunțase un tarif de 10%, însă a majorat ulterior nivelul la 15%, calificând decizia Curții Supreme drept „ridicolă”.

Noua politică tarifară este justificată de administrația americană prin invocarea unor instrumente legale care permit reechilibrarea schimburilor comerciale internaționale în cazul unor dezechilibre economice majore.

Posibilitatea menținerii tarifelor depinde de Congres

Ordinul executiv are o valabilitate limitată la 150 de zile. După această perioadă, menținerea tarifelor va necesita aprobarea legislativului american, ceea ce ar putea genera noi dispute politice interne.

Măsura a fost adoptată pe baza unei legi din 1974, utilizată pentru ajustarea relațiilor comerciale atunci când se constată dezechilibre semnificative în balanța de plăți. Aceasta include nu doar comerțul cu bunuri, ci și fluxurile financiare și investițiile dintre state.

Impact limitat asupra unor parteneri comerciali

Noile tarife globale sunt menite să înlocuiască regimul tarifelor nediscriminatorii aplicate anterior, precum și unele acorduri comerciale bilaterale.

Totuși, taxa de 15% nu se aplică produselor importate din Canada și Mexic, state care fac parte din acordul comercial nord-american USMCA.

În schimb, tarifele sectoriale, care variază între 10% și 50% și vizează industrii precum producția de cupru, automobilele sau sectorul lemnului, rămân în vigoare.

Context economic și geopolitic

Decizia survine pe fondul tensiunilor comerciale dintre SUA și partenerii internaționali. Potrivit datelor furnizate de Reprezentantul SUA pentru Comerț (USTR), deficitul comercial al Statelor Unite cu Uniunea Europeană a atins aproximativ 236 de miliarde de dolari în 2024.

Totuși, conform estimărilor Comisia Europeană, deficitul balanței de plăți a fost de circa 82,5 miliarde de dolari, diferență explicată prin modul de calcul al indicatorilor economici.

Ordinul executiv privind tarifele este valabil până pe 24 iulie, cu aproximativ trei luni înainte de alegerile intermediare din SUA, eveniment care ar putea influența controlul politic asupra Camera Reprezentanților a SUA.

