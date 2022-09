Accident bizar: Actorul rus Serghei Puskepalis și-a pierdut viața într-o maşină blindată ce urma să ajungă în Donbas (FOTO)

Serghei Puskepalis, renumitul actor din Rusia, de circulaţie în timp ce se deplasa cu un autovehicul blindat pe care urma să-l livreze armatei pro-ruse din Donbas, informează Agerpres, citând EFE.

„Puskepalis a murit într-un accident de circulaţie împreună cu şoferul, în timp ce transferau un microbuz blindat Ford Transit la Moscova, unde vehiculul trebuia să fie vopsit în camuflaj pentru a fi livrat armatei în Donbas”, a declarat o sursă poliţienească citată de agenţia rusă oficială de presă TASS.

Totodată, pe lângă microbuz, Puskepalis intenţiona să livreze .

Russian theatre actor Sergey Puskepalis and his driver dead as result of road accident in Rostov region while delivering a van to Russian troops in Ukraine

