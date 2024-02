Accident cumplit în Egipt. Cel puțin 32 de morți și 60 de răniți, după ce 6 mașini s-au ciocnit

Un accident teribil s-a produs pe o care străbate deșertul între Cairo și Alexandria. 32 de persoane au murit și alte 60 sunt rănite.

Accidentul în lanț este posibil să se fi produs din cauza unei scurgeri de ulei de la o mașină din trafic, a transmis În momentul impactului, câteva dintre ele au luat foc, conform

La fața locului au intervenit mai multe echipaje de ambulanțe pentru a-i transporta la spital pe răniți.

Din videoclipurile distribuite pe rețelele de socializare, se observă că au fost implicate în accident un TIR, un autobuz plin cu pasageri și alte mașini.

Accidentele mortale sunt frecvente în Egipt, iar ele se produc, de cele mai multe ori, din cauza șoferilor imprudenți, dar și de drumurile cae se află într-o stare proastă.

