Hamas, organizația islamistă palestiniană, a anunțat că va preda cadavrele a încă trei , duminică seara. Acest demers are loc în cadrul , care prevede și schimbul de cadavre.

Hamas predă încă trei cadavre israeliene

Aripa militară a organizației palestinene a anunţat, într-un comunicat, că va preda la ora 18:00 GMT (20:00 în România) cadavrele a trei ostatici israelieni. Acest demers este în conformitate cu prevederile acordului de încetare a focului dintre Israel şi Hamas, relatează AFP.

„Cadavrele a trei soldaţi israelieni capturaţi, găsite mai devreme în cursul zilei pe traseul unuia dintre tunelurile din sudul Fâşiei Gaza vor fi predate în cadrul acordului de schimb de prizonieri”, au precizat Brigăzile Ezzedine al-Qassam, aripa militară a Hamas.

Mişcarea islamistă palestiniană a restituit până în prezent rămăşiţele a 17 dintre cele 28 de cadavre care se aflau încă în Gaza. Acestea ar fi trebuit returnate încă de la începutul armistiţiului. Organizația a motivat întârzierea spunând că localizarea rămăşiţelor este complexă şi dificilă.

Cum se derulează procedura de predare

Hamas va preda cele trei sicrie, aşa cum este stipulat în protocolul acordului, reprezentanșilor . Organizația internațională va prelua rămășițele și le va preda, mai departe, armatei israeliene.

Ulterior, cadavrele vor fi preluate de Centrul Naţional de Medicină Legală din Israel. Aici cele trei cadavre vor fi examinate pentru a se stabili dacă aparţin vreunuia din cei 11 ostatici israelieni decedaţi care se află încă în Fâşia Gaza, potrivit EFE.

Israelul acuză încălcarea acordului de Hamas

Întârzierile succesive, ale Hamas, în predarea cadavrelor ostaticilor au provocat furia guvernului israelian. Acest lucru l-a determinat, zilele trecute, pe premierul să ordone reluarea ostilităților.

Aviația israeliană a lansat mai multe atacuri asupra orașului Gaza, după ce Benjamin Netanyahu a acuzat gruparea Hamas de încălcarea armistiţiului. Atacurile au vizat o zonă din apropierea spitalului Shifa, cel mai mare spital operaţional din nordul orașului, conform unor martori. Nu există încă informaţii despre victime.

Forumul familiilor ostaticilor a cerut, într-o postare pe X, ca „prim-ministrul să acţioneze cu determinare şi fermitate pentru a asigura punerea în aplicare imediată a angajamentelor Hamas în cadrul acordului şi repatrierea în Israel a tuturor ostaticilor decedaţi”.