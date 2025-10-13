B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Tel Aviv: Sute de oameni așteaptă eliberarea ostaticilor israelieni

Tel Aviv: Sute de oameni așteaptă eliberarea ostaticilor israelieni

Selen Osmanoglu
13 oct. 2025, 08:48
Tel Aviv: Sute de oameni așteaptă eliberarea ostaticilor israelieni
Sursa Foto: Freepik
Cuprins
  1. „Războiul s-a încheiat”
  2. 20 de ostatici supraviețuitori
  3. Predarea ostaticilor

Sute de oameni s-au adunat în Piața Ostaticilor din Tel Aviv luni dimineață, așteptând cu nerăbdare eliberarea de către Hamas a 48 de ostatici, dintre care 20 ar fi în viață. Forumul Ostaticilor și Familiilor Dispărute a încurajat publicul să se adune în piață pentru a asista la întoarcerea ostaticilor.

„Războiul s-a încheiat”

„Războiul s-a încheiat, înțelegeți asta”, a declarat Trump reporterilor de la bordul Air Force One duminică seara, conform New York Post.

Teroriștii Hamas sunt așteptați să elibereze ultimii ostatici rămași în Gaza luni dimineață, în urma unui acord de pace istoric intermediat de președintele Trump și echipa sa, punând capăt conflictului de doi ani.

Cei 20 de ostatici în viață au petrecut mai mult de doi ani în captivitate după ce au fost răpiți din sudul Israelului și târâți în Gaza în timpul invaziei din 7 octombrie 2023.

20 de ostatici supraviețuitori

Armata israeliană a anunțat că vehiculele Crucii Roșii sunt în drum spre nordul Fâșiei Gaza, unde se vor întâlni cu oficiali israelieni pentru a colecta primul grup de ostatici ca parte a operațiunii de eliberare în curs.

„Crucea Roșie se îndreaptă spre un punct de întâlnire din nordul Fâșiei Gaza, unde mai mulți ostatici vor fi transferați în custodia lor”, a declarat IDF.

Hamas a anunțat numele celor 20 de ostatici supraviețuitori pe care intenționează să-i elibereze.

Printre nume se află: Bar Abraham Kupershtein, Evyatar David, Yosef-Chaim Ohana, Segev Kalfon, Avinatan Or, Elkana Bohbot, Maxim Herkin, Nimrod Cohen, Matan Angrest, Matan Zangauker, Eitan Horn, Eitan Abraham Mor, Gali Berman, Ziv Berman, Omri Miran, Alon Ohel, Guy Gilboa-Dalal, Rom Braslavski, Ariel Cunio și David Cunio.

Predarea ostaticilor

Predarea ostaticilor israelieni este de așteptat să aibă loc în două faze, potrivit rapoartelor mass-media israeliene.

Prima fază va elibera ostaticii încă în viață, începând cu ora locală 8:00 din coridorul Netzarim, care traversează Fâșia Gaza.

A doua predare va avea loc la ora 10 a.m. în Khan Younis din Gaza. Se crede că include cadavrele ostaticilor uciși în captivitate.

Tags:
Citește și...
Donald Trump, despre Rusia: „Vor ei să fie lansate rachete Tomahawk în direcţia lor? Nu cred”
Externe
Donald Trump, despre Rusia: „Vor ei să fie lansate rachete Tomahawk în direcţia lor? Nu cred”
Guatemala: Douăzeci de membri ai grupării criminale Barrio 18 au evadat dintr-o închisoare
Externe
Guatemala: Douăzeci de membri ai grupării criminale Barrio 18 au evadat dintr-o închisoare
Atac armat într-un orășel din Statele Unite. Autoritățile au raportat patru morți și 12 răniți
Externe
Atac armat într-un orășel din Statele Unite. Autoritățile au raportat patru morți și 12 răniți
Atenționare de călătorie pentru o destinație populară printre români. Protestele violente au dus la suspendarea curselor aviatice
Externe
Atenționare de călătorie pentru o destinație populară printre români. Protestele violente au dus la suspendarea curselor aviatice
Convorbire telefonică Volodimir Zelenski – Donald Trump. Atacurile Rusiei asupra infrastructurii energetice, pe agendă
Externe
Convorbire telefonică Volodimir Zelenski – Donald Trump. Atacurile Rusiei asupra infrastructurii energetice, pe agendă
Donald Trump: „Persoana care a primit Premiul Nobel m-a sunat”. Ce i-a spus Maria Corina Machado președintelui american
Externe
Donald Trump: „Persoana care a primit Premiul Nobel m-a sunat”. Ce i-a spus Maria Corina Machado președintelui american
Emmanuel Macron încearcă tot cu Lecornu. Președintele Franței a făcut nominalizarea de premier
Externe
Emmanuel Macron încearcă tot cu Lecornu. Președintele Franței a făcut nominalizarea de premier
Vladimir Putin critică alegerea Comitetului Nobel în ceea ce privește Premiul pentru Pace: „Trump face cu adevărat multe”
Externe
Vladimir Putin critică alegerea Comitetului Nobel în ceea ce privește Premiul pentru Pace: „Trump face cu adevărat multe”
Amenințările lui Trump prăbușesc bursa. Casa Albă declanșează un nou război al tarifelor
Externe
Amenințările lui Trump prăbușesc bursa. Casa Albă declanșează un nou război al tarifelor
Criză politică în Franţa. Eșec pentru Emmanuel Macron la întâlnirea cu partidele
Externe
Criză politică în Franţa. Eșec pentru Emmanuel Macron la întâlnirea cu partidele
Ultima oră
08:36 - Sorin Grindeanu a recunoscut motivele pentru care PSD a coborât sub 20% în sondaje: „Acea greșeală a fost una mare”
08:29 - Românii își petrec vacanțele în țară! Europa ne declară campioni la turism intern: „La noi e atât de frumos”
08:09 - Donald Trump, despre Rusia: „Vor ei să fie lansate rachete Tomahawk în direcţia lor? Nu cred”
07:35 - Guatemala: Douăzeci de membri ai grupării criminale Barrio 18 au evadat dintr-o închisoare
23:53 - România a învins dramatic Austria pe Arena Națională. Unicul gol a fost înscris în minutul 90+4
23:45 - Calendar creștin 13 octombrie. Biserica Ortodoxă prăznuiește „Aducerea moaştelor Sfântului Apostol Andrei la Iaşi”. Creștinii îi pomenesc și pe sfinţii Mucenici Carp, Papil, Agatodor, Agatonica şi Florentie
23:12 - Nazare, despre o nouă majorare a TVA în 2026. Ministrul nu exclude categoric astfel de „întâmplări”
22:30 - Grindeanu îl dă de gol pe Ilie Bolojan. Ce fac ospătarii pe care premierul îi voia concediați de la Guvern
21:58 - Sorin Grindeanu îl corectează pe Ilie Bolojan. Concedierile colective nu înseamnă reformă
21:31 - Preliminariile Cupei Mondiale la fotbal. România – Austria. Echipele de start anunțate