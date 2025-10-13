Tel Aviv: Sute de oameni așteaptă eliberarea ostaticilor israelieni

Sute de oameni s-au adunat în Piața Ostaticilor din luni dimineață, așteptând cu nerăbdare eliberarea de către Hamas a 48 de ostatici, dintre care 20 ar fi în viață. Forumul Ostaticilor și Familiilor Dispărute a încurajat publicul să se adune în piață pentru a asista la întoarcerea ostaticilor.

„Războiul s-a încheiat”

„Războiul s-a încheiat, înțelegeți asta”, a declarat Trump reporterilor de la bordul Air Force One duminică seara, conform

Teroriștii Hamas sunt așteptați să elibereze ultimii ostatici rămași în Gaza luni dimineață, în urma unui acord de pace istoric intermediat de președintele Trump și echipa sa, punând capăt conflictului de doi ani.

Cei 20 de ostatici în viață au petrecut mai mult de doi ani în captivitate după ce au fost răpiți din sudul Israelului și târâți în Gaza în timpul invaziei din 7 octombrie 2023.

20 de ostatici supraviețuitori

Armata israeliană a anunțat că vehiculele Crucii Roșii sunt în drum spre nordul Fâșiei Gaza, unde se vor întâlni cu oficiali israelieni pentru a colecta primul grup de ostatici ca parte a operațiunii de eliberare în curs.

„Crucea Roșie se îndreaptă spre un punct de întâlnire din nordul Fâșiei Gaza, unde mai mulți ostatici vor fi transferați în custodia lor”, a declarat IDF.

Hamas a anunțat numele celor 20 de ostatici supraviețuitori pe care intenționează să-i elibereze.

Printre nume se află: Bar Abraham Kupershtein, Evyatar David, Yosef-Chaim Ohana, Segev Kalfon, Avinatan Or, Elkana Bohbot, Maxim Herkin, Nimrod Cohen, Matan Angrest, Matan Zangauker, Eitan Horn, Eitan Abraham Mor, Gali Berman, Ziv Berman, Omri Miran, Alon Ohel, Guy Gilboa-Dalal, Rom Braslavski, Ariel Cunio și David Cunio.

Predarea ostaticilor

Predarea ostaticilor israelieni este de așteptat să aibă loc în două faze, potrivit rapoartelor mass-media israeliene.

Prima fază va elibera ostaticii încă în viață, începând cu ora locală 8:00 din coridorul Netzarim, care traversează Fâșia Gaza.

A doua predare va avea loc la ora 10 a.m. în Khan Younis din Gaza. Se crede că include cadavrele ostaticilor uciși în captivitate.