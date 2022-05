Activistul de mediu, care a purtat 30 de kilograme de deșeuri timp de o lună, are un mesaj pentru lume

Un activist de mediu din SUA a cărat o lună circa 30 de kilograme de deşeuri, îndesate în costumul său transparent din plastic, pe străzile luxoase din Beverly Hills. Bărbatul este implicat într-un proiect educațional de 30 de zile, care are drept scop , relatează AFP, citată de

„Pentru cei mai mulţi dintre noi, deşeurile sunt departe de ochi, de minte. Le aruncăm la gunoi şi nu ne mai gândim niciodată la ele. Am vrut să găsesc o modalitate vizuală de a ajuta oamenii să înţeleagă cu adevărat ce reprezintă deşeurile pe care le acumulăm”, a explicat Rob Greenfield pentru AFP.

Provocarea l-a determinat pe Rob să se plimbe cu deșeurile timp de o lună pe străzile din Los Angeles, . El a purtat în special ambalaje, pe care le-a depozitat în buzunarele uriaşe ataşate pe membre, burtă şi spate.

„În medie, o persoană creează peste două kilograme de deşeuri pe zi, aşa că acest costum trebuie să poată suporta multă greutate”, a explicat activistul de mediu.

„În jurul celei de-a douăsprezecea zi am început să simt greutatea consumerismului. Am simţit greutatea, am văzut şi rezultatul şi mi-am spus uau, e o nebunie cât de mult gunoi adunăm”, a mai spus el.

Activistul a mărturisit că ținuta sa a atras privirile oamenilor și el a ținut să le vorbească despre valorile pe care le promovează.

„Oamenii înţeleg mesajul şi mă ajută să ajung la toate categoriile de populaţie. Sigur că unii cred că sunt o persoană fără adăpost sau că am probleme mintale, dar în general oamenii au fost pozitivi”, a spus Rob.

Rob a mărturisit că are 44 de obiecte, care-i satisfac nevoile zilnice. Este adept al minimalismului și pe internet oferă sfaturi ce ar putea duce la reducerea consumului și a poluării.