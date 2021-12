Actorul Chris Noth din „Sex and the City” a fost acuzat de agresiune sexuală de către două femei în două incidente separate, unul din 2004 la Los Angeles și altul din 2015 la New York – pe care actorul le-a negat.

Acuzații grave la adresa actorului Chris Noth

The Hollywood Reporter a detaliat joi relatări de la două femei, care acum au 40 și 31 de ani. Femeia de 40 de ani, pe care THR a identificat-o cu pseudonimul Zoe, a spus că Noth a violat-o când l-a vizitat în apartamentul său din Los Angeles, în 2004, în timp ce a doua femeie, identificată ca Lily, a descris că incidentul a avut loc în apartamentul său din New York, scrie The Wrap.

Într-o declarație, Noth a negat ambele acuzații. „Acuzațiile împotriva mea făcute de persoane pe care le-am întâlnit cu ani, chiar decenii în urmă sunt categoric false”, a spus el. „Aceste povești ar fi putut fi de acum 30 de ani sau de acum 30 de zile – aceasta este o linie pe care nu am trecut-o.

Întâlnirile au fost consensuale. Este dificil să nu punem la îndoială momentul în care apar aceste povești. Nu știu sigur de ce ies la suprafață acum, dar știu asta: nu le-am agresat pe aceste femei.”

Presupusele victime – cărora publicația le-a permis să folosească pseudonimele Zoe, acum în vârstă de 40 de ani și Lily, acum în vârstă de 31 de ani – au spus că reclamele recente ale serialului ”Sex And The City And Just Like that” le-au stârnit amintiri dureroase.

Cariera prolifică

Unele din aparitii notabile in filme includ „Cast Away” in 2000 alaturi de Tom Hanks, Double Whammy in 2001 cu Denis Leary si Elizabeth Hurley si productia independenta „Searching for Paradise” in 2002. Alte roluri includ „Naked in New York” in 1993,”Cold Around the Heart” 1997, „The Broken Giant” 1998.

„A Texas Funeral” „The Confession” si „Getting to Know You” in 1999, „Mr 3000” 2004, sau „The Perfect Man” in 2005 alaturi de Hilary Duff si Heather Locklear.

Noth a fost recompensat cu rolul „Detectivul Mike Logan” in „Law & Order: Criminal Intent” (2001) A mai aparut in „A Father’s Love” „Abducted: A Father’s Love” (1996) „Rough Riders” (1997) „Exiled” (1998). „Julius Caesar” (2002) A fost nominalizat la Globurile de Aur pentru rolul „Mr. Big” in „Sex and the City” (1998)