Actrița americană, Anne Heche, a murit la o săptămână după un grav accident rutier

Actrița americană Anne Heche a murit vineri, la 53 de ani, la o săptămână după ce fusese grav rănită într-un accident de mașină. Vestea tristă a fost confirmată de familia ei, care anterior anunțase că va fi deconectată de la aparate, relatează .

O prietenă a actriței a postat un mesaj pe Instagram: „Prietenul meu iubitor, amabil, distractiv, drăguț și frumos @anneheche a mers în rai. O să îmi fie teribil de dor de ea și prețuiesc toate amintirile frumoase pe care le-am împărtășit.

Anne a fost întotdeauna cea mai bună, cea mai grijulie persoană care a scos mereu la iveală tot ce e mai bun din mine… Inima mea este zdrobită”

Familia a confirmat moartea actriței

Vineri, familia a transmis o declarație în care a spus că nu se așteaptă să supraviețuiască, că este conectată la aparate și că urmează să se stabilească dacă organele sale pot fi donate, așa cum și-ar fi dorit.

Un reprezentant al familiei a menționat într-un comunicat: „Am pierdut o lumină strălucitoare, un suflet bun și cel mai vesel, o mamă iubitoare și o prietenă loială. Anne ne va lipsi profund, dar trăiește prin fiii ei frumoși. Curajul ei de a rămâne mereu adevărată, de a-și răspândi mesajul de dragoste și acceptare, va continua să aibă un impact de durată”

Mulți au sperat că după accident Anne își va reveni. Pe 5 august, aflată la volanul mașinii, actrița a intrat într-o casă din Los Angeles. În urma impactului, automobilul a luat foc. Pompierii au declarat că ea era conștientă când au intervenit și a vorbit cu ei în timp ce au scos-o din mașină. La scurt timp după ce a fost transportată de urgență la spital, ea și-a ăierdut cunoștința , iar pe 8 august se afla în stare „extrem de critică” și a intrat în comă.

Rolurile majore ale actriței

Heche, o actriţă cu o inteligenţă ascuţită, a devenit cunoscută la începutul anilor 1990, jucând gemeni în serialul Another World şi cu roluri de film, inclusiv rolul Laurei în filmul de debut al lui Nicole Holofcener, Walking and Talking.

Primul ei rol major a fost cel al iubitei lui Johnny Depp în drama cu gangsteri Donnie Brasco (1997). În acelaşi an, a fost distribuită în alte titluri succes: satira politică Wag the Dog, filmul Volcano şi clasicul I Know What You Did Last Summer.

Heche a jucat-o pe sora lui Nicole Kidman în drama psihologică Birth a lui Jonathan Glazer şi pe iubita lui Ashton Kutcher în comedia Spread. În 2011, a jucat într-o comedie Cedar Rapids şi a jucat în rolul fostei soţii a poliţistului corupt Woody Harrelson în Rampart.

Rolurile cheie recente includ mama ucigaşului în serie Jeffrey Dahmer într-un film biografic din 2017 şi artista furioasă alături de Sandra Oh în apreciata comedie neagră Catfight din 2016.

Viața neobișnuită a lui Anne Heche

În 2000, conform rapoartelor, Heche a condus în deşert şi a mers la o anumită distanţă până la ferma unui străin unde a cerut să facă un duş şi apoi s-a instalat în camera de zi pentru a viziona un film.

Locuitorul casei l-a sunat pe şeriful local după ce Heche nu a dat semne de plecare; actriţa a fost internată pentru scurt timp într-o unitate de psihiatrie şi a recunoscut că a luat ecstasy.

În cartea sa, Heche spune că a fost „nebună” în primii 31 de ani din viaţa ei din cauza abuzului pe care a spus că l-a suferit din partea tatălui ei. Promovându-şi memoriile, Heche spunea că obişnuia să se retragă, pentru siguranţă, într-un alter ego: sora vitregă a lui Hristos care a avut contact cu forme de viaţă extraterestre.