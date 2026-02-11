B1 Inregistrari!
Un adolescent de 18 ani din Polonia este judecat pentru planificarea unui atac terorist asupra unei școli

Un adolescent de 18 ani din Polonia este judecat pentru planificarea unui atac terorist asupra unei școli

Flavia Codreanu
11 feb. 2026, 21:34
Un adolescent de 18 ani din Polonia este judecat pentru planificarea unui atac terorist asupra unei școli
sursa foto: pexels
Cuprins
  1. Ce probe au descoperit anchetatorii polonezi
  2. De ce este considerat acest adolescent de 18 ani un pericol public

Un adolescent de 18 ani a fost trimis în judecată în Polonia, deoarece este acuzat că plănuia un atac violent asupra unei școli. Autoritățile poloneze au descoperit că tânărul este un susținător al unei grupării teroriste susținut de statul Islamic. Ancheta a scos la iveală detalii despre modul în care băiatul se pregătea să comită un masacru în regiunea Podkarpackie.

Ce probe au descoperit anchetatorii polonezi

Poliția a găsit dovezi că tânărul strângea informații pentru a-și pune planul în aplicare. Acesta căuta detalii despre arme, substanțe toxice și moduri în care se pot fabrica bombe. De asemenea, procurorii au descoperit liste cu viitoarele victime și planuri scrise despre cum urma să decurgă atacul asupra școlii, potrivit adevărul.

„Anchetatorii au descoperit că adolescentul colecta informații despre arme, explozibili, substanțe incendiare și toxice, modele de bombe, metode de operare și tehnici de executare a atacurilor. Procuratura îl acuză pe bărbat de incitare publică la violență și ură pe motive de diferențe naționale și religioase prin intermediul internetului, precum și de pregătiri pentru un atac.” , a explicat purtătorul de cuvânt al serviciilor de securitate Jacek Dobrzyński

De ce este considerat acest adolescent de 18 ani un pericol public

Pe lângă planurile de atac, băiatul deținea numeroase materiale care promovau ideologia extremistă. El se află în arest preventiv încă din mai 2025, iar dacă va fi găsit vinovat, riscă să stea după gratii până la 18 ani. Autoritățile au precizat că tânărul folosea internetul pentru a lăuda acțiunile Statului Islamic și pentru a răspândi mesaje de ură.

Parchetul a confirmat că adolescentul avea note și înregistrări cu listele victimelor și detaliile armelor pe care voia să le folosească. Polonia rămâne în stare de alertă, deoarece acesta nu este un caz izolat. În ultimul an, mai mulți tineri au fost reținuți pentru tentative similare de a organiza atacuri teroriste. Chiar dacă țara nu a fost lovită până acum de astfel de atacuri, serviciile de informații monitorizează atent orice activitate suspectă.


