Alertă pe Nistru! Maia Sandu spune că Rusia este responsabilă pentru poluarea râului. România intervine cu ajutoare

Ana Beatrice
16 mart. 2026, 13:53
Sursă Foto: Facebook - Maia Sandu﻿
Cuprins
  1. Ce se întâmplă cu râul Nistru și de ce au intrat autoritățile în alertă
  2. Unde se aplică starea de alertă și ce înseamnă, de fapt, această măsură
  3. Cum sprijină România Republica Moldova în gestionarea poluării de pe Nistru

Autoritățile din Republica Moldova sunt în alertă după apariția unei posibile contaminări a râului Nistru. Incidentul ar fi fost provocat de un atac rusesc asupra hidrocentralei ucrainene de la Novodnistrovsk, în urma căruia s-ar fi produs o deversare de petrol.

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avertizat că situația ar putea pune în pericol alimentarea cu apă a țării. În acest context, instituțiile responsabile au fost mobilizate, iar autoritățile au instituit alertă de mediu pentru a limita efectele poluării.

Ce se întâmplă cu râul Nistru și de ce au intrat autoritățile în alertă

Un posibil dezastru ecologic pune în gardă autoritățile din Republica Moldova. Situația ar fi fost provocată de un atac rusesc asupra hidrocentralei Novodnestrovsk din Ucraina, care ar fi dus la scurgeri de petrol în râul Nistru. Președinta Maia Sandu a avertizat că poluarea ar putea amenința alimentarea cu apă a țării.

„Atacul Rusiei asupra hidrocentralei Novodnestrovsk din Ucraina a provocat scurgeri de petrol în râul Nistru, ameninţând aprovizionarea cu apă a Republicii Moldova. Am declarat alertă de mediu şi acţionăm pentru a ne proteja oamenii. Rusia poartă întreaga responsabilitate”, a spus ea într-o postare pe platforma X.

În urma unei ședințe desfășurate duminică, guvernul de la Chișinău a instituit stare de alertă de mediu pe bazinul fluviului Nistru. Măsura va fi aplicată pentru o perioadă de 15 zile, începând cu data de 16 martie. Decizia a fost luată după analiza indicatorilor de risc efectuată de instituțiile competente. În același timp, Ministerul Mediului și Agenția Națională pentru Sănătate Publică au transmis solicitări către Centrul Național de Management al Crizelor.

Unde se aplică starea de alertă și ce înseamnă, de fapt, această măsură

Starea de alertă de mediu a fost instituită în mai multe raioane și municipii aflate în bazinul Nistrului. Printre acestea se numără Bălți, Soroca, Florești, Orhei, Chișinău, Dubăsari, Criuleni și Anenii Noi. Măsura se aplică și în alte zone afectate parțial.

Autoritățile subliniază că instituirea alertei nu înseamnă că situația a devenit critică. Scopul acesteia este de a activa rapid mecanismele legale necesare pentru prevenirea agravării problemei. Totodată, autoritățile vor putea interveni prompt dacă situația o va impune.

„Starea de alertă nu înseamnă că situaţia a devenit critică, ci că autorităţile instituie din timp un mecanism juridic care permite prevenirea agravării acesteia. Acest regim oferă autorităţilor câteva pârghii importante”, a declarat directorul general al CNMC, citat de Radio Chişinău.

Cum sprijină România Republica Moldova în gestionarea poluării de pe Nistru

România continuă să ofere sprijin autorităților din Republica Moldova în gestionarea situației create de poluarea accidentală a fluviului Nistru. În acest context, luni dimineață, în jurul orei 07:00, a ajuns în Republica Moldova al treilea transport de echipamente și materiale destinate intervențiilor de urgență.

Transportul include peste patru tone de spill-sorb, un material absorbant special folosit pentru reținerea substanțelor petroliere. De asemenea, au fost trimise baraje și rulouri absorbante, utilizate pentru limitarea răspândirii poluării în apă. Toate aceste materiale au fost puse la dispoziție de Administrația Națională Apele Române.

În același timp, autoritățile române au trimis și o echipă specializată de intervenție care va ajuta la utilizarea echipamentelor și la gestionarea operațiunilor din teren.

