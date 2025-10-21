B1 Inregistrari!
Acasa » Externe » Alegeri în Țările de Jos. Extrema dreaptă domină în preferințele electoratului

Alegeri în Țările de Jos. Extrema dreaptă domină în preferințele electoratului

Adrian Teampău
21 oct. 2025, 21:06
Alegeri în Țările de Jos. Extrema dreaptă domină în preferințele electoratului
Geert Wilders Sursa foto: Hepta / Abaca Press / Utrecht Robin/ABACA
Cuprins
  Partidul de extremă dreaptă conduce în Țările de Jos
  2. PVV izolat pe scena politică olandeză

Partidul de extremă dreaptă condus de Geert Wilders conduce în sondajele din Ţările de Jos, cu o saptamână înaintea alegerilor legislative. Partidul pentru Libertate (PVV) ar câştiga 34 din cele 150 de locuri din parlament.

Partidul de extremă dreaptă conduce în Țările de Jos

Alegerile pentru un nou parlament în Țările de Jos sunt programate pentru săptămâna viitoare. Un nou sondaj de opinie arată că partidul de extremă dreaptă condus de Geert Wilders este marele favorit. Cercetarea a fost realizată de Institutul Verian pentru programul TV „EenVandaag”.

Partidul pentru Libertate (PVV) condus de Wilders ar câştiga 34 din cele 150 de locuri din parlament. Astfel, formațiunea extremistă va deveni cel mai important partid din Țările de Jos. Un astfel de rezultat ar confirma ascensiunea acestui partid, așa cum a fost și la ultimele aleger, în urmă cu doi ani.

Alegerile parlamentare din Țările de Jos au fost organizate ca urmare a ruperii coaliției de guvernare formată din patru partide. Alianța nu a ținut decât 11 luni, până când Wilders şi-a retras miniştrii din cauza unei dispute legată de înăsprirea legilor privind azilul. Sprijinul alegătorilor pentru Geert Wilders a rămas puternic.

În vreme ce partidul de extremă dreaptă, PVV, se întărește, analiștii anticipează că foștii parteneri de coaliție vor suferi pierderi.

PVV izolat pe scena politică olandeză

Deși conduce în sondaje, este puțin probabil ca partidul de extremă dreaptă PVV să revină la guvernare. Toate partidele importante refuză să mai coopereze cu Geert Wilders. De altfel, guvernul interimar care îşi încheie mandatul a fost condus de fostul funcţionar public independent Dick Schoof.

Conform sondajului, alianţa GreenLeft-Labour ar putea obţine 25 de locuri în parlament, iar creştin-democraţii 23. Cele două formațiuni se situează, însă, cu mult în urma PVV. Totodată, partidul conservator-liberal pentru Libertate şi Democraţie (VVD), de guvernământ, se aşteaptă să înregistreze pierderi importante.

Sondajele relevă că mulţi alegători sunt indecişi înaintea votului de miercurea viitoare. Printre temele-cheie ale campaniei figurează dreptul la azil şi migraţia, precum şi criza gravă de locuinţe în ţară.

Sondajul a fost realizat în perioada 17-20 octombrie pe un eşantion reprezentativ de 1.473 de persoane cu drept de vot.

