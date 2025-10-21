Autoritatea olandeză pentru protecția datelor (AP) a transmis marți un avertisment cetățenilor olandezi, îndemnându-i să nu consulte instrumente de inteligență artificială atunci când vor să decidă cu cine să voteze. Motivul: aceste sisteme oferă răspunsuri părtinitoare, care pot influența opțiunile politice, informează , potrivit unui raport citat de AFP.

Ce partide sunt sugerate de AI pentru a fi votate

Instituția a testat patru (programe capabile să poarte conversații bazate pe AI) și a descoperit că toate tind să recomande aceleași două opțiuni politice: fie partide de stânga, fie de extremă dreapta.

Conform raportului AP, publicat cu doar câteva zile înainte de alegerile programate pentru 29 octombrie, „AI ajunge foarte des la aceleași două formațiuni, indiferent care este întrebarea sau solicitarea utilizatorului”. Chatboturile sugerează în special votul pentru Partidul pentru Libertate (PVV), condus de extremistul de dreapta Geert Wilders, sau pentru alianța GroenLinks-PvdA, care unește Stânga Verde și Partidul Laburist, aflat sub conducerea lui Frans Timmermans, fost vicepreședinte al Comisiei Europene.

În schimb, alte formațiuni, printre care Apelul Creștin-Democrat (CDA), de centru-dreapta, „nu sunt menționate aproape niciodată, chiar când informațiile introduse corespund exact cu pozițiile unuia dintre ele”, se precizează în raport.

Cum ar putea influența rezultatul alegerilor

În prezent, PVV se află în fruntea sondajelor de opinie, însă avantajul său față de GroenLinks-PvdA și CDA pare să se diminueze pe măsură ce se apropie scrutinul. Mulți alegători rămân încă nehotărâți.

Totuși, chiar dacă formațiunea lui Geert Wilders ar obține cele mai multe voturi, celelalte partide mari au anunțat deja că nu intenționează să formeze o coaliție cu PVV. Astfel, partidul care se va clasa pe locul al doilea ar putea fi cel care va impune viitorul prim-ministru al Țărilor de Jos.

AI, o amenințare pentru echilibrul democratic?

Autoritatea olandeză consideră că utilizarea inteligenței artificiale în acest context reprezintă un risc major pentru democrație. Deși sistemele AI nu acționează cu intenție părtinitoare, „lacunele identificate decurg din modul de funcționare al chatboturilor cu AI”, notează raportul.

Monique Verdier, directoare adjunctă a AP, a subliniat că, deși aceste programe pot părea sofisticate, „ca asistență pentru vot dau greș sistematic”.

Ea avertizează că persoanele care caută sfaturi politice la un chatbot riscă să fie „împinse către un partid care nu corespunde neapărat cu opiniile lor”, ceea ce „afectează direct una dintre bazele democrației: integritatea alegerilor libere și echitabile”.