Alertă de călătorie într-o țară africană. Statele Unite și-a îndemnat cetățenii să părăsească țara

Adrian Teampău
28 oct. 2025, 21:14
Alertă de călătorie într-o țară africană. Statele Unite și-a îndemnat cetățenii să părăsească țara
Armata Mali Sursa foto: Hepta/ Abaca Press / Xinhua/ABACA
  1. Alertă de călătorie într-o țară exotică
  2. Grupările militante pun presiune pe guvern

Alertă de călătorie într-o țară exostică din Africa. Statele Unite au emis o avertizare pentru proprii cetățeni îndemnându-i să părăsească țara de urgență pentru a evita neplăcerile.

Alertă de călătorie într-o țară exotică

Statele Unite își îndeamnă cetățenii, aflați în Mali, să părăsească imediat ţara. Oficialii americani au emis o alertă de călătorie pentru proprii cetățeni recomandându-le să plece folosind zborurile comerciale. Potrivit Statelor Unite guvernul țării africane se confruntă cu presiuni tot mai mari din partea insurgenţilor asociaţi cu al-Qaida, după cum relatează Reuters şi AFP.

„Provocările persistente vizând infrastructura din Mali, inclusiv întreruperile continue ale aprovizionării cu benzină şi motorină, închiderea instituţiilor publice, cum sunt şcolile şi universităţile de pe plan naţional, şi conflictul armat continuu dintre guvernul ţării şi elemente teroriste din apropiere de Bamako sporesc imprevizibilitatea situaţiei de securitate din Bamako”, a transmis ambasada SUA în Mali într-un comunicat.

Militanţii Jama’at Nusrat al-Islam wal-Muslimin au anunţat, la începutul lunii septembrie, o blocadă asupra importurilor de combustibil în ţara vest-africană fără ieşire la mare. Ulterior, trupele grupării au au atacat convoaie de cisterne care încercau să intre în ţară sau să ajungă în capitala Bamako.

În acest context, duminică, guvernul a ordonat suspendarea cursurilor şcolare şi universitare în toată ţara timp de două săptămâni. Autoritățile din Mali reclamă lipsa de combustibil.

Grupările militante pun presiune pe guvern

Potrivit unor analişti economici, blocada asupra combustibilului face parte dintr-o campanie de presiune pusă pe guvernul condus de militari. Inițiatorii acestei campanii urmăresc să taie „oxigenul economic” al ţării. În contextul în care sunt posibile cioniri armate, SUA a emis o alertă de călătorie în această țară.

Potrivit ambasadei americane, aeroportul din Bamako rămâne deschis. Drept urmare, cetățenii americani sunt îndemnați să plece folosind zboruri comerciale. Călătoriile pe uscat către țările vecine sunt de evitat eventuale „atacuri teroriste de-a lungul şoselelor”.

Vineri, Departamentul de Stat a autorizat deja plecarea din Mali a personalului guvernamental american neesenţial şi a membrilor de familie. Măsura are la bază riscurile de securitate.

Nivelul de avertizare de călătorie în Mali este 4, sau „nu călătoriţi”.

