În era digitală, riscăm mai mult decât credem: un click greșit sau o neatenție poate deschide ușa atacurilor cibernetice. Care sunt cele mai comune greșeli de securitate pe internet și ce să faci ca să nu cazi pradă lor?

Ce este phishing-ul și cum te poate păcăli

Una dintre greșelile de securitate pe internet cele mai răspândite este să cazi în capcana phishing-ului: mesaje care par legitime, dar îți cer date sensibile (parole, detalii bancare).

Atacatorii trimit emailuri false, SMS-uri (smishing) sau site-uri clonate. Pentru a te proteja: nu da click pe din mesaje nesolicitate, verifică sursa mesajului și folosește autentificarea multi-factor (MFA).

De ce e periculos să divulgi datele cardului (număr, CVV, PIN)

O altă greșeală majoră este introducerea datelor cardului (număr, CVV, data expirării, PIN) pe site-uri neconfirmate sau să le trimiți prin mesaje.

Site-ul trebuie să fie securizat ( începe cu https ) și nu ar trebui să ți se ceară PIN-ul sau CVV-ul decât în procesul de plată autorizat. Băncile legitime nu solicită astfel de prin e-mail, SMS sau apeluri telefonice.

De ce este un risc să reutilizezi parole

Mulți oameni utilizează parole simple, prevedibile sau aceleași parole pe mai multe conturi. Aceasta este o greșeală clasică de securitate pe internet. Atacatorii pot ghici sau accesa un cont compromis și apoi încerca aceleași credențiale pe alte site-uri.

Soluția? Folosește parole lungi, cu caractere variate (litere mari, mici, cifre, simboluri), ideal generate de un manager de parole, și schimbă-le periodic.

Ce pericol aduce neactualizarea sistemelor de operare

O greșeală frecventă este ignorarea actualizărilor. Versiunile vechi de sistem de operare, browsere sau aplicații pot conține vulnerabilități cunoscute, exploatabile de hackeri.

Este esențial să permiți instalarea actualizărilor automate și să ai un antivirus activ, potrivit . De asemenea, folosește firewall și optează pentru backup-uri regulate.

Cât de mare este riscul rețelelor Wi-Fi publice

Conectarea la rețele publice Wi-Fi (cafenele, aeroporturi, hoteluri etc.) fără protecție este o greșeală gravă. Un atacator poate intercepta traficul sau să instaleze malware pe dispozitivul tău.

Dacă ești nevoit să le folosești, pune în funcțiune un VPN (rețea virtuală privată) și evită să accesezi site-uri sensibile (ex: bancare).

Ce trebuie să faci pentru siguranța ta online

Activează autentificarea în doi pași (MFA) pe toate conturile importante (e-mail, bancar etc.).

Nu divulga parole, coduri, PIN-uri nimănui și nu le scrie pe hârtie.

Fii vigilent: greșelile de scriere, adresarea generică, linkuri suspecte sunt semne frecvente ale fraudelor.

Realizează copii de rezervă ale datelor (în cloud și pe suport extern).

Informează-te constant și educă-ți apropiații: multe probleme apar din lipsa de conștientizare.

Prin evitarea acestor greșeli de securitate pe internet și adoptarea unor măsuri simple, dar consistente, îți poți proteja mai bine datele personale și banii. Securitatea ta online începe cu atenția și responsabilitatea de zi cu zi.