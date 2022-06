Alertă de securitate! Joe Biden și soția sa, evacuați din casa de vacanță

Joe și Jill Biden au evacuați, sâmbătă, din casa de vacanța din Delaware, în urma unui incident de securitate. Cuplul prezidențial american a fost transportat de urgenta la reședința din stațiunea balneară Rehoboth.

Decizia de evacuare a fost luata după ce Serviciul Secret, organism care asigură securitatea liderilor americani, a depistat prezenta unui avion privat de mici dimensiuni în spațiul restricționat din apropierea casei de vacanță a liderului de la Casa Albă.

The White House says a small private airplane entered restricted airspace near President Joe Biden’s Delaware vacation home on Saturday, and that led to the brief evacuation of the president and first lady.

— FOX 29 (@FOX29philly)