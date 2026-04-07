Alertă în Istanbul! Atac armat lângă consulatul Israelului. Cine sunt suspecții și care este bilanțul victimelor

Ana Maria
07 apr. 2026, 13:53
Sursă foto: Freepik
Cuprins
  1. Alertă în Istanbul! Ce spun autoritățile despre atacatori
  2. Ce informații au apărut, inițial, despre incident
  3. Ce măsuri au fost luate la fața locului

Alertă în Istanbul! Un atac armat a avut loc marți în apropierea consulatului Israelului din Istanbul, unde mai mulți atacatori au deschis focul asupra forțelor de ordine. În urma schimbului de focuri, doi polițiști au fost răniți, potrivit BBC.

Autoritățile au intervenit rapid, iar zona a fost izolată pentru a preveni extinderea pericolului.

Alertă în Istanbul! Ce spun autoritățile despre atacatori

Ministrul de Interne, Mustafa Çiftçi, a anunțat că toți cei trei suspecți implicați în atac au fost neutralizați.

Trei persoane care s-au angajat într-un schimb de focuri cu polițiștii noștri aflați în serviciu în fața clădirilor Yapı Kredi Plaza din Istanbul au fost neutralizate. În confruntare, doi dintre polițiștii noștri eroi au suferit răni minore. Identitățile teroriștilor au fost stabilite.

S-a constatat că persoanele, care au venit la Istanbul cu un vehicul închiriat din Izmit, includ un individ cu legături cu o organizație care exploatează religia; de asemenea, s-a stabilit că unul dintre cei doi teroriști, frați între ei, are antecedente legate de droguri.”, a anunțat ministrul.

Ce informații au apărut, inițial, despre incident

Anterior, guvernatorul din Istanbul, Davut Gül, a declarat că atacul a vizat direct poliția și că intervenția rapidă a limitat consecințele.

Un atac a avut loc împotriva forțelor noastre de poliție. Doi dintre polițiștii noștri au fost răniți. Unul dintre teroriști a fost ucis, iar ceilalți doi au fost neutralizați cu răni. Acest atac major a fost depășit cu pagube minime datorită măsurilor de precauție luate de poliția noastră.”, a declarat acesta.

Inițial, presa locală a relatat că ar fi existat victime în rândul atacatorilor, însă aceste informații nu au fost confirmate oficial.

Ce măsuri au fost luate la fața locului

După producerea incidentului, autoritățile au mobilizat un dispozitiv amplu de intervenție. La fața locului au ajuns ambulanțe, echipaje de poliție înarmate și echipe speciale, iar zona a fost securizată cu cordoane de protecție.

Agențiile Reuters și AFP au transmis că, în prezent, nu există diplomați israelieni în Turcia, nici la consulatul din Istanbul, nici la ambasada din Ankara.

Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile turce continuă verificările pentru a stabili toate circumstanțele în care s-a produs atacul. Oficialii au anunțat că vor reveni cu informații pe măsură ce investigațiile avansează.

