Alertă pe aeroportul din Munchen, după apariția unor drone. Pasagerii și-au petrecut noaptea în paturi de campanie

George Lupu
03 oct. 2025, 08:41
Alertă pe aeroportul din Munchen, după apariția unor drone. Pasagerii și-au petrecut noaptea în paturi de campanie
Sursa foto: Pixabay
Cuprins
  1. De ce a fost închis aeroportul din München
  2. Zboruri anulate
  3. Drone deasupra Europei de Vest

Aeroportul din München din Germania a fost forțat să se închidă timp de aproape șapte ore peste noapte, după un val de observări de drone, fiind cel mai recent hub european de aviație care s-a închis din cauza zborurilor inexplicabile cu drone.

De ce a fost închis aeroportul din München

Un total de 17 zboruri au fost blocate la scurt timp după ora 22:00, ora locală, joi, afectând aproape 3.000 de pasageri, a anunțat aeroportul într-un comunicat.

În plus, 15 zboruri la sosire au fost deviate către orașele germane Stuttgart, Nürnberg și Frankfurt, precum și către Viena din Austria vecină, se arată în comunicat. Site-ul de urmărire a zborurilor Flightradar a arătat mai multe avioane care înconjurau aeroportul în jurul orei 23:00, ora locală, înainte de a se îndrepta către alte destinații.

Aeroportul din München s-a redeschis la ora 5:00, ora locală, când sosirile și plecările zborurilor au fost considerate sigure, a declarat pentru CNN un operator de apeluri care răspundea la solicitările pasagerilor.

„Acum totul s-a reluat. Unele zboruri au fost anulate, dar aeroportul s-a redeschis. De la ora 5:00, toate sosirile și plecările sunt în siguranță”, au spus aceștia. Primul avion programat să aterizeze la München a fost un zbor Lufthansa pe distanțe lungi din Bangkok, estimat să aterizeze la ora 5:25, potrivit site-ului aeroportului.

Aeroportul din Bavaria, sudul Germaniei, este un hub pentru compania aeriană germană Lufthansa și a deservit aproape 20 de milioane de pasageri în prima jumătate a acestui an.

Zboruri anulate

Un purtător de cuvânt al Lufthansa a declarat pentru CNN că 19 dintre zborurile sale au fost anulate sau deviate din cauza închiderii, inclusiv trei zboruri pe distanțe lungi către Asia, care urmează să fie reprogramate.

Agenția a oferit pasagerilor afectați mâncare, băutură și pături, au spus ei. Fotografiile agenției au arătat oameni dormind pe un rând de paturi de campanie.

CNN a contactat poliția de stat bavareză, Oficiul Federal de Poliție Criminală din Germania și agenția de informații interne a Germaniei pentru comentarii.

Drone deasupra Europei de Vest

Aeroportul din München devine cel mai recent aeroport european care se închide după observarea dronelor în apropiere. O serie de observații deasupra mai multor aeroporturi din Danemarca săptămâna trecută au afectat zeci de mii de pasageri.

Ulterior, Danemarca a interzis toate zborurile civile cu drone în spațiul său aerian, în timp ce se pregătea să găzduiască un summit al liderilor europeni la Copenhaga săptămâna aceasta, pentru a discuta despre sprijinul acordat Ucrainei în lupta sa împotriva Rusiei și despre consolidarea securității europene.

La summit, liderii urmau să discute mai multe măsuri menite să protejeze cerul continentului, inclusiv o inițiativă emblematică de tip „zid al dronelor”.

Inițiativa „zidul dronelor” nu ar fi un zid fizic, ci o rețea stratificată de sisteme de detectare și interceptare, bazându-se pe capacitățile anti-drone ale fiecărui membru al UE.

Europa a fost în alertă maximă în ultimele săptămâni din cauza unei serii de observări de drone, precum și a presupuselor incursiuni ale dronelor rusești în spațiul aerian NATO deasupra Poloniei și României și a presupusei încălcări a spațiului aerian estonian de către avioanele de vânătoare rusești.

