B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Nicușor Dan, detalii despre zidul anti-drone: „Este o amenințare cu care ne confruntăm în momentul ăsta” (VIDEO)

Nicușor Dan, detalii despre zidul anti-drone: „Este o amenințare cu care ne confruntăm în momentul ăsta” (VIDEO)

George Lupu
02 oct. 2025, 10:39
Nicușor Dan, detalii despre zidul anti-drone: Este o amenințare cu care ne confruntăm în momentul ăsta (VIDEO)
Sursa Foto: Facebook/ Nicușor Dan
Cuprins
  1. Ce a spus Nicușor Dan despre un zid anti-drone
  2. Când se va concretiza zidul anti-drone

Președintele Nicușor Dan a oferit detalii, joi, în contextul reuniunii informale a Consiliului European de la Copenhaga, despre planul statelor UE de a construi un zid anti-drone.

Ce a spus Nicușor Dan despre un zid anti-drone

Nicușor Dan a precizat că șefii statelor UE au purtat o discuție politică, urmând ca detaliile tehnice să fie dezbătute de miniștrii de resort.

“Există nuanțe. Dar deja nu mai este o chestiune de vecinătate cu Rusia, pentru că ați văzut evenimente care s-au întâmplat la aeroporturi, în care nu am văzut drone care au parcurs din Rusia sau din Belarus până la respectivul aeroport. Deci este o amenințare cu care ne confruntăm în momentul ăsta și chiar dacă au fost nuanțe pe discuția asta se merge pe conceptul ăsta de zid anti-drone”, a precizat șeful statului.

Operaționalizarea unui zid anti-drone va fi discutată de miniștrii părării:

“Aici a fost o discuție politică care s-a dus în ultima ei parte și pe partea de finanțare. Pe chestiunea operațională sunt miniștri de apărare care se întâlnesc mult mai des”.

Când se va concretiza zidul anti-drone

Nicușor Dan a mai spus că zidul anti-drone ar urma să se concretizeze în câteva luni.

“Multă parte din discuția de ieri a fost pe subiectul ăsta.

Pentru moment, discutăm de o schiță a unui plan de acțiune. Mai întâi o să avem planul de acțiune, după aceea lideri care să se coaguleze”.

La summit, liderii vor discuta propuneri pentru patru proiecte emblematice în domeniul apărării, printre care un „zid anti-drone” – o rețea de senzori și arme pentru detectarea, urmărirea și neutralizarea aeronavelor fără pilot care intră în spațiul aerian. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a lansat ideea luna trecută, la doar câteva ore după ce aproximativ 20 de drone rusești au intrat în spațiul aerian polonez, deși oficialii spun că aceasta era în lucru.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Lupii preistorici creați în laborator au împlinit un an. Cântăresc 54 de kg și par desprinși din serialul „Game of Thrones”
Externe
Lupii preistorici creați în laborator au împlinit un an. Cântăresc 54 de kg și par desprinși din serialul „Game of Thrones”
Accident aviatic în SUA: Coliziune între două avioane pe un aeroport. Zeci de pasageri se aflau la bord
Externe
Accident aviatic în SUA: Coliziune între două avioane pe un aeroport. Zeci de pasageri se aflau la bord
Restaurantul din Milano care servește un singur fel de mâncare. Clienții stau la coadă cu orele
Externe
Restaurantul din Milano care servește un singur fel de mâncare. Clienții stau la coadă cu orele
Președintele Nicușor Dan, eroare de protocol la Copenhaga. Nu știa dacă să se fotografieze sau nu cu regele și regina
Externe
Președintele Nicușor Dan, eroare de protocol la Copenhaga. Nu știa dacă să se fotografieze sau nu cu regele și regina
BMW recheamă peste 145.000 de mașini din cauza unui defect ce ar putea crește riscul de incendiu
Externe
BMW recheamă peste 145.000 de mașini din cauza unui defect ce ar putea crește riscul de incendiu
Îngrijorări mari privind centrala nucleară de la Cernobîl, după bombardamente ale rușilor
Externe
Îngrijorări mari privind centrala nucleară de la Cernobîl, după bombardamente ale rușilor
Elon Musk, avere record! Suma incredibilă care îl face de neatins în topul miliardarilor
Externe
Elon Musk, avere record! Suma incredibilă care îl face de neatins în topul miliardarilor
Pavel Durov, fondatorul Telegram, a dezvăluit că a supraviețuit unei tentative de otrăvire. Mărturia șocantă
Externe
Pavel Durov, fondatorul Telegram, a dezvăluit că a supraviețuit unei tentative de otrăvire. Mărturia șocantă
Alertă la New York. Un bloc de locuințe cu 20 de etaje s-a prăbușit parțial. Ce s-a întâmplat
Externe
Alertă la New York. Un bloc de locuințe cu 20 de etaje s-a prăbușit parțial. Ce s-a întâmplat
Franța marchează o nouă premieră. Etichetele hainelor vor conține date despre impactul de mediu pe care l-a avut fabricarea lor
Externe
Franța marchează o nouă premieră. Etichetele hainelor vor conține date despre impactul de mediu pe care l-a avut fabricarea lor
Ultima oră
12:26 - Lupii preistorici creați în laborator au împlinit un an. Cântăresc 54 de kg și par desprinși din serialul „Game of Thrones”
12:03 - Producția auto intră în era Inteligenței Artificiale. Parteneriat extins între Stellantis și Mistral AI
12:02 - Ministrul Finanțelor: „Nu avem în plan, în acest moment, o creștere a taxelor”
12:01 - Mircea Bravo a revenit pe marile ecrane cu filmul „Vecina”. Poveste reală și investiție de 1 milion de euro
11:38 - Accident aviatic în SUA: Coliziune între două avioane pe un aeroport. Zeci de pasageri se aflau la bord
11:35 - Dulceață de ardei iute. Combinația de gusturi și arome care dă savoare oricărei fripturi
11:09 - Nicoleta Luciu, schimbare radicală la 45 de ani. Cum a reușit să slăbescă 12 kilograme: „Mănânc doar 100 de grame de mâncare”
11:06 - Costuri ascunse care pot apărea după achiziția unui apartament
11:01 - Raluka trăiește cea mai frumoasă poveste de dragoste: „Relația noastră a crescut în timp”. Ce a declarat artista despre căsătorie
10:36 - Accident mortal pe un drum din Brașov. Traficul rutier a fost întrerupt