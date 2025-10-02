Președintele Nicușor Dan a oferit detalii, joi, în contextul reuniunii informale a Consiliului European de la Copenhaga, despre planul statelor UE de a construi un zid anti-drone.

Ce a spus Nicușor Dan despre un zid anti-drone

Nicușor Dan a precizat că șefii statelor UE au purtat o discuție politică, urmând ca detaliile tehnice să fie dezbătute de miniștrii de resort.

“Există nuanțe. Dar deja nu mai este o chestiune de cu Rusia, pentru că ați văzut evenimente care s-au întâmplat la aeroporturi, în care nu am văzut drone care au parcurs din Rusia sau din Belarus până la respectivul aeroport. Deci este o amenințare cu care ne confruntăm în momentul ăsta și chiar dacă au fost nuanțe pe discuția asta se merge pe conceptul ăsta de zid anti-drone”, a precizat șeful statului.

Operaționalizarea unui zid anti-drone va fi discutată de miniștrii părării:

“Aici a fost o discuție politică care s-a dus în ultima ei parte și pe partea de finanțare. Pe chestiunea operațională sunt miniștri de apărare care se întâlnesc mult mai des”.

Când se va concretiza zidul anti-drone

Nicușor Dan a mai spus că zidul anti-drone ar urma să se concretizeze în câteva luni.

“Multă parte din discuția de ieri a fost pe subiectul ăsta.

Pentru moment, discutăm de o schiță a unui plan de acțiune. Mai întâi o să avem planul de acțiune, după aceea lideri care să se coaguleze”.

La summit, liderii vor discuta propuneri pentru patru proiecte emblematice în domeniul apărării, printre care un „zid anti-drone” – o rețea de senzori și arme pentru detectarea, urmărirea și neutralizarea aeronavelor fără pilot care intră în spațiul aerian. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a lansat ideea luna trecută, la doar câteva ore după ce aproximativ 20 de drone rusești au intrat în spațiul aerian polonez, deși oficialii că aceasta era în lucru.