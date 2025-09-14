B1 Inregistrari!
Șefa Comisiei Europene, despre drona rusească ajunsă în România: „O amenințare gravă la adresa securității regionale"

Traian Avarvarei
14 sept. 2025, 20:16
Sursa Foto: Hepta - Abaca Press / AA/ABACA
Cuprins
  1. Ce mesaj a transmis Ursula von der Leyen după ce o dronă rusească a intrat în România
  2. Ce reacție a avut MAE român după incursiunea unei drone rusești în spațiul românesc

Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, a declarat că pătrunderea dronelor rusești în spaţiul aerian al României reprezintă încă o încălcare flagrantă a suveranităţii Uniunii Europene de către Rusia. Este „o ameninţare gravă la adresa securităţii regionale”, a afirmat aceasta. Între timp, Oana Țoiu (USR), ministra de Externe, l-a convocat pe ambasadorul Rusiei la București în legătură cu incidentul de sâmbătă.

Ce mesaj a transmis Ursula von der Leyen după ce o dronă rusească a intrat în România

„Incursiunea Rusiei în spaţiul aerian al României e încă o încălcare flagrantă a suveranităţii UE şi o ameninţare gravă la adresa securităţii regionale. Colaborăm cu România şi cu toate statele membre pentru a proteja teritoriul nostru.

Suntem solidari cu România”, a transms Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, pe platforma X.

Anterior, și Kaja Kallas, Înaltul Reprezentant al UE pentru Politica Externă și de Securitate, a criticat intruziunea „inacceptabilă” a dronelor rusești în spaţiul aerian românesc, acuzând Moscova de o „escaladare imprudentă”.

Ce reacție a avut MAE român după incursiunea unei drone rusești în spațiul românesc

Între timp, ambasadorul Rusiei la București, Vladimir Lipaev, a fost convocat la sediul Ministerului român de Externe, din dispoziția ministrei Oana Țoiu, în legătură cu incidentul de sâmbătă, când o dronă rusească a intrat în spațiul aerian românesc.

MAE a transmis protestul ferm față de acest act inacceptabil și iresponsabil, care reprezintă o violare a suveranității României.

„Astfel de situații recurente determină escaladarea și amplificarea amenințărilor la adresa situației de securitate regionale. S-a solicitat părții ruse să ia neîntârziat toate măsurile care se impun pentru a evita pe viitor încălcarea spațiului aerian al României. România este în permanent contact cu aliații săi și cu ceilalți membri UE”, a mai transmis ministerul, într-un comunicat.

„Voi ridica, de asemenea, problema acțiunilor Rusiei la Adunarea Generală a ONU, pledând pentru respectarea strictă a sancțiunilor la nivel internațional”, a comunicat Oana Țoiu.

În paralel, ministra a mulțumit ministrului de Externe suedez, Maria Malmer Stenegard, și omologului ceh, Jan Lipavsky, pentru mesajele lor de solidaritate.

„Unitatea noastră și hotărârea rămân cel mai puternic răspuns, iar proiectele europene comune reprezintă cel mai puternic motiv pentru a ne consolida colaborarea. (…)

Provocările care vizează state membre UE și aliați din cadrul NATO, inclusiv România, nu ne găsesc niciodată singuri. Măsurile și deciziile comune ne mențin mai în siguranță, iar împreună suntem pregătiți pentru eforturile care urmează, pentru măsurile de descurajare și apărare, deoarece suntem uniți și avem o șansă mai bună de a restabili pacea în regiune”, a scris Oana Țoiu, pe platforma X.

