Acasa » Externe » Alerte cu bombe la mai multe secții de votare din străinătate, transmite MAE din Republica Moldova

Alerte cu bombe la mai multe secții de votare din străinătate, transmite MAE din Republica Moldova

George Lupu
28 sept. 2025, 16:26
Alerte cu bombe la mai multe secții de votare din străinătate, transmite MAE din Republica Moldova
Sursa foto: Hepta - DPA Images / Christophe Gateau
Cuprins
  1. Ce secții de votare au fost vizate de alerte cu bombă
  2. Cine sunt persoanele arestate în Republica Moldova

Mai multe secții de votare din străinătate au fost vizate duminică de alerta cu bombă, potrivit unui anunț al MAE din Republica Moldova.

Ce secții de votare au fost vizate de alerte cu bombă

Au fost vizate de incident inclusiv secții de votare din Roma și Genova din Italia, București în România, Ashville în Statele Unite și Alicante în Spania.

Ministerul moldovean al Afacerilor Externe a subliniat că situația se află sub control, potrivit Radio Chișinău.

Autoritățile de la Chișinău au atenționat că au semnalat anterior despre astfel de atacuri hibride, care fac parte din asaltul Federației Ruse asupra procesului electoral din Republica Moldova.

“Instituțiile statului s-au pregătit pentru acest scenariu, am stabilit proceduri clare și cooperăm cu partenerii noștri din alte state pentru ca procesul electoral să nu aibă de suferit. Rugăm toți cetățenii să asculte recomandările autorităților, informațiile oficiale și să continuăm votul cinstit”, a transmis MAE din Republica Molddova.

Autoritățile menționează că în continuu, camerele de supraveghere a proceselor electorale amplasate în secțiile de votare sunt funcționale și țin sub observație instrumentele electorale pentru ca acestea să rămână intacte până la reluarea proceselor de vot.

Prezența la vot la ora 16:00, la alegerile parlamentare din Republica Moldova, era de 1.149.622 de alegători. Procentual, aproape 39% dintre alegătorii moldoveni înscriși pe listele electorale și-au exercitat dreptul de vot.

Dezinformarea online care a vizat discreditarea guvernului pro-european al Republicii Moldova s-a intensificat înaintea alegerilor parlamentare critice.

Cine sunt persoanele arestate în Republica Moldova

Zeci de persoane au fost reținute la Chișinău, sub acuzația că intenționau să pună în practică o amplă operațiune de dezinformare, înaintea alegerilor parlamentare din Republica Moldova.

Autoritățile din Republica Moldova au declarat că au efectuat 250 de raiduri și au reținut zeci de persoane luni, în cadrul unei anchete privind un presupus plan susținut de Rusia de a incita la „revolte în masă” și de a destabiliza țara în perioada premergătoare alegerilor parlamentare critice.

Raidurile au vizat peste 100 de persoane și au avut loc în mai multe localități din țară, a declarat poliția.

