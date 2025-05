Alexei Lungu, președintele unui partid din Republica Moldova, a rămas fără buletinul românesc. Autoritățile române i l-au anulat. Reacția politicianului

Alexei Lungu, un fost jurnalist și actual lider al partidului „Șansă” din , a rămas fără românească, potrivit . Lungu obținuse anterior cetățenia română prin procedura de redobândire.

Serviciile secrete de peste Prut și presa de investigație de la Chișinău au dezvăluit, de mai multe ori, afilierea lui Lungu la interesele rusești, fie în calitatea sa de jurnalist al Sputnik Moldova, publicație interzisă după invadarea Ucrainei de către Rusia, fie ca politician și lider al unui partid controlat de controversatul om de afaceri Ilan Șor.

Mai mult, potrivit jurnaliștilor din Republica Moldova, Lungu a călătorit în Rusia prezentând la frontieră cartea de identitate românească.

„Ceea ce s-a întâmplat a fost dubios”

Surse din cadrul autorităților au declarat că în luna aprilie a acestui an, polițiști ai Ministerului Afacerilor Interne au anulat buletinul lui Lungu, în urma unui control care a scos la iveală faptul că adresa indicată în România figura într-un imobil unde erau înregistrate mai multe persoane din Republica Moldova.

Alexei Lungu a relatat pentru G4Media momentul în care a aflat despre anularea documentului de identitate:

„Ceea ce s-a întâmplat a fost dubios. La începutul lunii mai eram pe Aeroportul din Iași pe punctul de a urca în avion spre Istanbul când am fost oprit de la îmbarcare de un polițist de frontieră și cred că un domn de la Serviciul Român de Informații care mi-au spus că mi s-a anulat buletinul pe 25 aprilie 2025, fără a-mi comunica și motivul. Nu înțeleg cum de am putut să trec înainte prin Vama Sculeni și prin filtrele de la Aeroport atunci când am prezentat buletinul.”

Deși buletinul i-a fost anulat, Lungu rămâne cetățean român, iar statutul său nu a fost revocat oficial. Cu toate acestea, politicianul se declară sceptic față de intențiile autorităților, lansând acuzații la adresa noii conduceri a statului român:

„Acum când a venit Soros la putere (în România, prin alegerea ca președinte a lui Nicușor Dan n.r.) nu m-aș mira să se lege și de cetățenie.”

„Am depus o plângere penală împotriva serviciilor secrete românești”

În plus, Lungu a precizat că a formulat o plângere penală împotriva serviciilor de informații românești, acuzând comportamentul abuziv al acestora în timpul unui incident petrecut în octombrie 2023:

„Am depus o plângere penală împotriva serviciilor secrete românești la Parchetul Militar din Iași pentru modul abuziv în care ar fi fost percheziționat în Vama Sculeni, în octombrie 2023, când a vrut să intre în România.”

Contextul politic al liderului Partidului „Șansă” este tensionat și în Republica Moldova. Potrivit , în martie 2025, Alexei Lungu a fost citat de Centrul Național Anticorupție (CNA) pe Aeroportul Internațional Chișinău, într-un dosar privind finanțarea ilegală a partidelor politice.

În februarie 2025, Comisia Electorală Centrală a Moldovei a solicitat dizolvarea Partidului „Șansă”, formațiune apropiată de fugarul Ilan Șor. Vicepreședintele CEC, Pavel Postica, a declarat că partidul nu și-ar fi îndeplinit obligațiile legale privind raportarea financiară. Reprezentanții partidului au respins acuzațiile, susținând că toate rapoartele financiare au fost depuse în termen.