Donald Trump a obținut ca navele oficiale americane ce traversează să nu plătească . Acest lucru s-a întâmplat după amenințările cu anexarea căii de circulație navală, făcute la începutul mandatului.

Departamentul de Stat a anunțat că navele oficiale ale statului american vor putea folosi gratuit Canalul Panama. Decizia autorităților panameze ar fi venit pe fondul ameninţărilor proferate de Donald Trump la începutul mandatului. Președintele american a afirmat că intenționează să preia controlul asupra căii maritime strategice, notează AFP.

„Statul Panama şi-a dat acordul de a nu mai taxa navele guvernamentale americane la traversarea Canalului Panama”, a anunţat Departamentul de Stat într-o postare pe platforma X.

Potrivit sursei citate, acest lucru va permite să facă economii de milioane de dolari.

Anterior, Donald Trump a declarat că taxele de tranzit, percepute e statul panamez, sunt nedrepte. Aceasta în condițiile în care Statele Unite s-au angajat să protejeze calea maritimă.

U.S. government vessels can now transit the Panama Canal without charge fees, saving the U.S. government millions of dollars a year.

— Department of State (@StateDept)