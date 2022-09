Angajat OSCE, condamnat de separatiștii pro-ruși la 13 ani de închisoare. Acesta ar fi furnizat informații serviciilor secrete străine, inclusiv CIA (VIDEO)

Un angajat al Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE) a fost condamnat, luni, la 13 ani de închisoare, acuzat de „înaltă trădare şi muncă pentru CIA” de din estul Ucrainei, potrivit AFP.

Dmitro Shabanov, un cetăţean ucrainean, a fost arestat în regiunea Lugansk în aprilie anul trecut. Acesta este unul dintre cei trei angajaţi ai misiunii OSCE arestaţi de separatiştii susţinuţi de ruşi după invadarea Ucrainei de către trupele liderului de la Kremlin.

„Judecătorii îl găsesc pe Dmitri Şabanov vinovat (…) şi îl condamnă la ispăşirea unei pedepse de 13 ani de închisoare”, a transmis „curtea supremă” a autoproclamatei Republici Populare Lugansk, după cum relatează agenţia rusă de presă RIA Novosti, preluată de AFP.

Dmitri Şabanov a fost acuzat de către „autorităţile” pro-ruse de unor servicii de informaţii străine, printre care şi Agenţia Centrală americană de Informaţii (CIA), în perioada august 2021 – aprilie 2022, pe când lucra ca asistent de securitate la OSCE la baza de patrulare avansată de la Stanovskaia.

