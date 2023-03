„Angel of the troops” – Yana Rykhlitska, a fost ucisă lângă Bakhmut (FOTO)

Pe 3 martie, paramedicul de 29 de ani a murit în timpul evacuării unui rănit, ambulanța cu care se deplasa fiind mitraliată de trupele ruse. Cu doar două zile inainte, Yana Rykhlitska a putut fi văzută într-un reportaj al Associated Press realizat la un spital de campanie de lângă Bakhmut.

Înainte de invazie a lucrat într-o companie IT iar în mai 2022 s-a înrolat voluntar pentru Forțele Armate ale Ucrainei unde a servit ca paramedic în Brigada Mecanizată 93.

Militarii ucraineni și prietenii Yanei o numeau pe tânăra carismatica „Angel of the troops”.

„O fată cu codițe pe care ați întâlnit-o mulți dintre voi pe front. Nu o veți mai întâlni, Rusia a ucis-o. Medicul Yana Rykhlitska și un infirmier au murit în timpul evacuării răniților lângă Bakhmut”, a scris fotograful ucrainean Serhii Nuzhnenko.

The day before yesterday Yana Rykhlitska could be seen in a report from AP from a field hospital in Bakhmut (0:51-0:56).

On March 3, a 29-year-old volunteer, a combat medic with the 93rd Kholodnyi Yar Brigade, Yana („Yara”) Rykhlitska, died near Bakhmut in the Donbas while evacuating the wounded, her family and friends reported on their social media pages. — Hromadske Int. (@Hromadske)

“Pe această fată frumoasă am întâlnit-o chiar la începutul războiului. A ajutat în orice fel a putut, pe oricine a putut.. și apoi a mers pe front. Yana Rykhlitskaya, ai fost atât de implicată, toți ar trebui să-ți urmeze exemplul. Continui să visez că ne vom întâlni și ne vom mai îmbrățișa”, a scris prietena ei, Tanya Vlasyuk.

Many have met this young and charismatic combat medic Yana Rykhlitska, who worked near Bakhmut. Now you won’t see her again. Russia killed her. Yana and another medic were killed during the evacuation of the wounded near Bakhmut. Rest In Glory, Hero. — Maria Avdeeva (@maria_avdv)