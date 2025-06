Anunțul Casei Albe: Cât timp va dura conflictul dintre Israel și Iran

Conflictul dintre Israel și Iran pare departe de a se încheia, iar operațiunea Israelului împotriva Iranului ar putea dura câteva săptămâni, nu doar zile, au transmis oficialii israelieni.

Durata conflictului, în funcție de răspunsul Iranului

Administrația lui Trump nu a criticat termenul de câteva săptămâni stabilit în urma discuțiilor private. Un oficial de la Casa Albă a declarat că a luat la cunoștință și a sprijinit Acesta a fost întrebat cât timp ar putea dura conflictul irano-israelian, iar el a spus că depinde de răspunsul Iranului, conform

„Administraţia Trump crede cu tărie că acest lucru poate fi rezolvat prin continuarea negocierilor cu SUA”, a declarat oficialul.

Acesta a adăugat că SUA voia doar să îndrume Israelul să se apere, nu să facă și altceva.

Macron vrea ca Iranul să revină la masa negocierilor nucleare

Între timp, Emmanuel Macron i-a cerut, sâmbătă, pe X, președintelui Iranian Massoud Pezeshkian să revină la masa negocierilor pentru a discuta despre acordul nuclear.

„În faţa riscului major de destabilizare a întregii regiuni, am cerut ca bazele noastre şi cetăţenii noştri din Iran şi din regiune să nu fie vizaţi sub nicio formă. De asemenea, am făcut apel la cea mai mare reţinere pentru a evita escaladarea.

Problema nucleară iraniană este una serioasă: ea trebuie rezolvată prin negociere. Prin urmare, l-am invitat pe preşedintele Pezeshkian să revină rapid la masa negocierilor pentru a ajunge la un acord, care este singura modalitate posibilă de a detensiona situaţia”, a spus Macron.

Atacurile dintre Iran și Israel au continuat și în noaptea de sâmbătă spre duminică, după lovitura israeliană din Teheran care a vizat obiective militare și nucleare pentru a împiedica Iranul să dezvolte arme nucleare.