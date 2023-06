Apariție surprinzătoare pe plajă. Un urs a fost filmat în timp ce se bucura de apă și de valuri (VIDEO)

Persoanele care au mers duminică pe o plajă din Florida au avut parte de o surpriză neașteptată. Se pare că un urs a fost surprins în timp ce făcea baie în mare, notează .

Localnicii susțin că sunt obișnuiți să vadă delfini, pescăruși și chiar rechini, însă acum au fost luați total prin surprindere de apariția ursului pe plaja foarte populată.

Potrivit imaginilor, animalul a înotat în apele Golfului Mexic și s-a îndreptat apoi spre țărm.

A young black bear, initially thought to be a big dog, was spotted at a beach in Florida bobbing on the waves.

Visitors seems more amused than frightened by the bear who swam ashore and took off.

