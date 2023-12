„Ar avea această obligație”. Avocatul Artin Sarchizian, despre leziunile de pe fața lui Cătălin Cherecheș. Ce ar trebui să facă statul român în acest caz (VIDEO)

Avocatul Artin Sarchizian a prezentat un alt scenariu despre ce ar putea să se întâmple cu Cătălin Cherecheș în Germania, ce ar putea decide autoritățile în legătură cu fostul primar din Baia Mare. De asemenea, avocatul a amintit și de rănile pe care le avea pe față Cherecheș, spunând că statul român ar trebui să lămurească această problemă, să vadă cum s-a ajuns la acest act de violență.

Avocatul Artin Sarchizian a făcut toate aceste declarații în cadrul Știrilor B1 TV, prezentate de Andreea Moraru.

“Ar mai putea fi luată în calcul o ipoteză, anume, dacă cumva autoritățile germane se autosesizează în legătură cu comportamentul, pe care l-a avut fostul primar, în contactul său cu autoritățile polițienești. Cu alte cuvinte, dacă el s-a prezentat sau a încercat să se prezinte sub o identitate falsă, pe de o parte, sau dacă acele urme produse au implicat și un ultraj față de autoritățile polițienești.

Dacă suntem într-o astfel de ipostază ar însemna că fostul primar a săvârșit o infracțiune pe teritoriul statului german, context în care ar avea prioritate judecarea acelei fapte noi. Repet, este un scenariu pur ipotetic, în raport cu elementele pe care le avem.

Ar prioritiza judecarea cauzei în Germania pentru strict cu privire la aceste fapte posibile, după care ar urma să aibă loc acea cerere sau să i se dea curs cererii de predarea persoanei solicitate în baza mandatului european de arestare. Nu știm dacă lucrurile vor sta așa sau nu, dar cel puțin la nivel teoretic, repet, pe baza informațiilor pe care le avem, poate fi luată în calcul și un asemenea scenariu”.

Avocatul a vorbit și despre leziunile pe care Cherecheș le avea pe față

„De data asta am să schimb un pic registrul și am să mă refer doar la acele leziuni pe care le-am văzut cu toții, că le prezenta domnul Cherecheș. Pentru ce a săvârșit, a fost pedepsit și urmează să execute, cel mai probabil, pedeapsa. Însă statul român are obligația să-și apere cetățenii, indiferent unde se află aceștia, în țară sau în străinătate. Prin urmare, trebuie lămurit cum a fost sau nu a fost agresat acest om, dacă sunt lovituri active sau dacă sunt lovituri pasive. Cu alte cuvinte, dacă s-a rănit în cadrul unei altercații care a avut loc cu poliția de acolo sau dimpotrivă, a fost agresat.

Mie mi se pare un element foarte important, pentru ce ai săvârșit răspunzi, te duci la pușcărie, dar asta nu înseamnă că trebuie să fii agresat, indiferent unde te-ai găsit. Probabil că o fi fost un act, cum ziceau, leziuni specifice unei imobilizări, desi mi se par puțin cam proeminente acele leziuni absolut vizibile, dar eu zic că lucrurile trebuie lămurite în orice stat civilizat și statul român ar avea această obligație, să lămurească”.