Rheinmetall, cunoscuta companie producătoare de armament și muniții a primit o de câteva milioane de euro de la Bundeswehr, armata germană. Gigantul german va produce muniție destinată tancurilor.

Rheinmetall produce pentru armata germană

Principalul producător de arme și muniții din Germania a primit o comandă de milioane de euro de la . Armata germană are nevoie de muniție de calibrul 120 mm pentru din dotarea sa, potrivit dpa.

Într-un comunicat de presă, Rheinmetall a indicat faptul că această comandă a fost plasată în baza unui acord-cadru existent. Reprezentanții companiei nu au dat publicității informații despre valoare exactă a acestei comenzi.

Este vorba despre un contract cadru încheiat de armata germană cu producătorul de muniții și armament. Acesta a fost prelungit, în iulie 2023, valoarea totală ajungând la aproximativ 4 miliarde de euro (circa 4,7 miliarde de dolari).

„Până la sfârşitul anului 2030, contractul-cadru va permite achiziţionarea a sute de mii de proiectile de luptă şi de antrenament de diferite tipuri de calibru 120 mm x 570, cum ar fi cele trase de tancul de luptă Leopard 2”, se arată în comunicat.

Colaborarea gigantului german cu Romarm

acordă României o finanțare de 47 de milioane de euro, pentru o fabrică de pulberi. Este vorba despre un proiect derulat de compania Romarm în colaborare cu Rheinmetall din Germania.

Este de așteptat ca, în urma acestei colaborări productia pulberilor pentru muniție să ajungă, în România, la peste 10.000 de tone pe an. De asemenea, se așteaptă ca producția de explozibili să ajungă la 4.300 de tone anual, semnalează Pro TV. Se crea o nouă companie, Rheinmetall Victoria S.A., unde Rheinmetall deține 51%, iar Pirochim Victoria S.A. (statul român) deține 49%.

În România, instalațiile de producție a pulberilor militare au intrat în declin după 1990. Majoritatea unităților de producție au nevoie de retehnologizare pentru a fi readuse pe linia de plutire.

Această colaborare strategică vizează și alte proiecte de cooperare industrială și furnizare de echipamente militare pentru Armata Română, transformând România într-un jucător cheie în sud-estul Europei. De altfel, compania germană mai deține și alte facilități de mentenanță și construcție vehicule militare în România.