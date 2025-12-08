B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Armata germană își completează stocurile de muniții pentru tancuri. Comandă de milioane de euro de la Rheinmetall

Armata germană își completează stocurile de muniții pentru tancuri. Comandă de milioane de euro de la Rheinmetall

Adrian Teampău
08 dec. 2025, 14:30
Armata germană își completează stocurile de muniții pentru tancuri. Comandă de milioane de euro de la Rheinmetall
Tancuri Leopard 2 Sursa foto: Wikipedia
Cuprins
  1. Rheinmetall produce pentru armata germană
  2. Colaborarea gigantului german cu Romarm

Rheinmetall, cunoscuta companie producătoare de armament și muniții a primit o comandă de câteva milioane de euro de la Bundeswehr, armata germană. Gigantul german va produce muniție destinată tancurilor.

Rheinmetall produce pentru armata germană

Principalul producător de arme și muniții din Germania a primit o comandă de milioane de euro de la Bundeswehr. Armata germană are nevoie de muniție de calibrul 120 mm pentru tancurile Leopard din dotarea sa, potrivit dpa.

Într-un comunicat de presă, Rheinmetall a indicat faptul că această comandă a fost plasată în baza unui acord-cadru existent. Reprezentanții companiei nu au dat publicității informații despre valoare exactă a acestei comenzi.

Este vorba despre un contract cadru încheiat de armata germană cu producătorul de muniții și armament. Acesta a fost prelungit, în iulie 2023, valoarea totală ajungând la aproximativ 4 miliarde de euro (circa 4,7 miliarde de dolari).

„Până la sfârşitul anului 2030, contractul-cadru va permite achiziţionarea a sute de mii de proiectile de luptă şi de antrenament de diferite tipuri de calibru 120 mm x 570, cum ar fi cele trase de tancul de luptă Leopard 2”, se arată în comunicat.

Colaborarea gigantului german cu Romarm

Comisia Europeană acordă României o finanțare de 47 de milioane de euro, pentru o fabrică de pulberi. Este vorba despre un proiect derulat de compania Romarm în colaborare cu Rheinmetall din Germania.

Este de așteptat ca, în urma acestei colaborări productia pulberilor pentru muniție să ajungă, în România, la peste 10.000 de tone pe an. De asemenea, se așteaptă ca producția de explozibili să ajungă la 4.300 de tone anual, semnalează Pro TV. Se crea o nouă companie, Rheinmetall Victoria S.A., unde Rheinmetall deține 51%, iar Pirochim Victoria S.A. (statul român) deține 49%.

În România, instalațiile de producție a pulberilor militare au intrat în declin după 1990. Majoritatea unităților de producție au nevoie de retehnologizare pentru a fi readuse pe linia de plutire.

Această colaborare strategică vizează și alte proiecte de cooperare industrială și furnizare de echipamente militare pentru Armata Română, transformând România într-un jucător cheie în sud-estul Europei. De altfel, compania germană mai deține și alte facilități de mentenanță și construcție vehicule militare în România. 

Tags:
Citește și...
Tragedie românească în Tenerife. Un val ucigaș a făcut trei victime
Externe
Tragedie românească în Tenerife. Un val ucigaș a făcut trei victime
Violențe la Atena, în timpul marșului de comemorare a lui Alexandros Grigoropoulos. Despre ce este vorba
Externe
Violențe la Atena, în timpul marșului de comemorare a lui Alexandros Grigoropoulos. Despre ce este vorba
Zelenski se întâlnește la Londra cu liderii europeni, după noi atacuri rusești asupra Ucrainei
Externe
Zelenski se întâlnește la Londra cu liderii europeni, după noi atacuri rusești asupra Ucrainei
Cât durează pacea lui Trump. Tensiuni la granița dintre Thailanda și Cambodgia. Un soldat a fost omorât, iar alți patru au fost răniți
Externe
Cât durează pacea lui Trump. Tensiuni la granița dintre Thailanda și Cambodgia. Un soldat a fost omorât, iar alți patru au fost răniți
Trump, despre Zelenski: „Trebuie să spun că sunt puțin dezamăgit că nu a citit încă propunerea americană”
Externe
Trump, despre Zelenski: „Trebuie să spun că sunt puțin dezamăgit că nu a citit încă propunerea americană”
O femeie a sărit de la etajul 10, cu gemenii ei de 3 ani în braţe
Externe
O femeie a sărit de la etajul 10, cu gemenii ei de 3 ani în braţe
O femeie de 78 de ani a câștigat la loterie 120 de milioane de euro, dar a rămas fără o bună parte din sumă. Ce a făcut cu banii
Externe
O femeie de 78 de ani a câștigat la loterie 120 de milioane de euro, dar a rămas fără o bună parte din sumă. Ce a făcut cu banii
Un român a fost arestat în Germania după ce a bătut două tinere care se sărutau în tramvai
Externe
Un român a fost arestat în Germania după ce a bătut două tinere care se sărutau în tramvai
Elon Musk a cenzurat Comisia Europeană pe X, după ce a acuzat UE de cenzură
Externe
Elon Musk a cenzurat Comisia Europeană pe X, după ce a acuzat UE de cenzură
Cristian Păun: „Idioții utili din jurul lui Trump, nici el cu toate țiglele pe casă, dau foc lumii civilizate. O pun în genunchi, la picioarele smintiților lumii”
Externe
Cristian Păun: „Idioții utili din jurul lui Trump, nici el cu toate țiglele pe casă, dau foc lumii civilizate. O pun în genunchi, la picioarele smintiților lumii”
Ultima oră
14:44 - PSD, deranjat de victoria lui Ciprian Ciucu. „De fapt, PSD a câștigat”. Ce spune un important lider despre continuarea Coaliției
14:35 - Anunț îngrijorător despre Dan Petrescu! A slăbit 30 de kg din cauza bolii. Ce decizie a luat familia antrenorului
14:07 - Acces restricționat la Aeroportul Henri Coandă din Otopeni. Cum afectează lucrările la metrou accesul spre terminalul Plecări (FOTO)
13:58 - CFR Călători anunță schimbări: rute directe noi și garnituri modernizate
13:55 - Tragedie românească în Tenerife. Un val ucigaș a făcut trei victime
13:41 - Ce se întâmplă cu pisica Jessy? Ce spune Ciprian Ciucu despre pisica Primăriei Sectorului 6? (VIDEO)
13:22 - Lucrările la rețeaua de termoficare lasă bucureștenii în frig. 1.200 de blocuri rămân fără agent termic
13:17 - Topul țărilor europene cu cele mai scumpe băuturi alcoolice. Pe ce loc se află România și ce determină diferența de preț
13:16 - Violențe la Atena, în timpul marșului de comemorare a lui Alexandros Grigoropoulos. Despre ce este vorba
12:53 - Ciprian Ciucu se pregătește să plece la Primăria Capitalei. Pe mâna cui lasă Sectorul 6 (VIDEO)