Armata germană va trimite soldaţi în Polonia pentru a ajuta la a ţării. Este vorba despre o care vor lua parte la lucrările de fortificare în zona respectivă.

Armata germană, misiune în Polonia

a anunţat că va trimite o misiune de soldați în Polonia pentru a contribui la implementarea unui proiect de fortificare a frontierei estice a ţării. Autoritățile de la Varșovia sunt tot mai îngrijorate cu privire la o posibilă a Rusiei, relatează Le Figaro. Armata germană va participa la consolidarea unei porțiuni la granința cu Belarus și enclava rusă Kaliningrad.

Polonia este un important susținător al Ucrainei în lupta pe care o duce împotriva Rusiei. La rândul său se confruntă cu incidente la graniță, în special dinspre Belarus. În acest context, încă din luna aprilie, a anunțat că va pune în aplicare un program de consolidare a frontierei.

Misiunea germană în Polonia va fi de aproximativ 50 de militari. Sarcina principală a soldaţilor germani va consta în „activităţi de geniu”, după cum a declarat un purtător de cuvânt al Ministerului german al Apărării.

„Sprijinul acordat de soldaţii germani în cadrul acestei operaţiuni se limitează la aceste activităţi de geniu”, a insistat oficialul Ministerului german al Apărării

Militarii germani vor lucra la fortificații

Misiunea militarilor germani va consta, cel mai probabil, în construirea de fortificaţii, săparea de tranşee, instalarea de sârmă ghimpată sau ridicarea de bariere antitanc. Armata germană a decis ca soldații să fie detașați începând cu al doilea doilea trimestru al anului 2026. Ei vor rămâne în Polonia și vor lua parte la lucrări până la sfârşitul anului 2027.

Purtătorul de cuvânt a subliniat că aprobarea Parlamentului nu este necesară pentru această desfăşurare de forțe. Potrivit precizărilor sale, această misiune nu este generată de existența unui pericol imediat, pentru soldaţi, legat de conflicte militare.

Parlamentul german trebuie să aprobe desfăşurarea forţelor armate ale ţării în străinătate. Această aprobare nu este necesaă în anumite situații excepționale.