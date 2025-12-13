B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Armata germană participă la fortificarea frontierei estice a Poloniei. Misiunea va dura până la finalul anului 2027

Armata germană participă la fortificarea frontierei estice a Poloniei. Misiunea va dura până la finalul anului 2027

Adrian Teampău
13 dec. 2025, 16:57
Armata germană participă la fortificarea frontierei estice a Poloniei. Misiunea va dura până la finalul anului 2027
Bundeswehr, armata germană Sursa foto: X
Cuprins
  1. Armata germană, misiune în Polonia
  2. Militarii germani vor lucra la fortificații

Armata germană va trimite soldaţi în Polonia pentru a ajuta la consolidarea frontierei estice a ţării. Este vorba despre o misiune de geniști care vor lua parte la lucrările de fortificare în zona respectivă.

Armata germană, misiune în Polonia

Ministerul Apărări din Germania a anunţat că va trimite o misiune de soldați în Polonia pentru a contribui la implementarea unui proiect de fortificare a frontierei estice a ţării. Autoritățile de la Varșovia sunt tot mai îngrijorate cu privire la o posibilă amenințare militară a Rusiei, relatează Le Figaro. Armata germană va participa la consolidarea unei porțiuni la granința cu Belarus și enclava rusă Kaliningrad.

Polonia este un important susținător al Ucrainei în lupta pe care o duce împotriva Rusiei. La rândul său se confruntă cu incidente la graniță, în special dinspre Belarus. În acest context, încă din luna aprilie, a anunțat că va pune în aplicare un program de consolidare a frontierei.

Misiunea germană în Polonia va fi de aproximativ 50 de militari. Sarcina principală a soldaţilor germani va consta în „activităţi de geniu”, după cum a declarat un purtător de cuvânt al Ministerului german al Apărării.

„Sprijinul acordat de soldaţii germani în cadrul acestei operaţiuni se limitează la aceste activităţi de geniu”, a insistat oficialul Ministerului german al Apărării

Militarii germani vor lucra la fortificații

Misiunea militarilor germani va consta, cel mai probabil, în construirea de fortificaţii, săparea de tranşee, instalarea de sârmă ghimpată sau ridicarea de bariere antitanc. Armata germană a decis ca soldații să fie detașați începând cu al doilea doilea trimestru al anului 2026. Ei vor rămâne în Polonia și vor lua parte la lucrări până la sfârşitul anului 2027.

Purtătorul de cuvânt a subliniat că aprobarea Parlamentului nu este necesară pentru această desfăşurare de forțe. Potrivit precizărilor sale, această misiune nu este generată de existența unui pericol imediat, pentru soldaţi, legat de conflicte militare.

Parlamentul german trebuie să aprobe desfăşurarea forţelor armate ale ţării în străinătate. Această aprobare nu este necesaă în anumite situații excepționale.

Tags:
Citește și...
Atac armat asupra trupelor americane în Siria. Mai mulți militari, răniți în regiunea Palmyra
Externe
Atac armat asupra trupelor americane în Siria. Mai mulți militari, răniți în regiunea Palmyra
Președintele Donald Trump, dat în judecată pentru sala de bal de la Casa Albă. De ce este contestat proiectul președintelui
Externe
Președintele Donald Trump, dat în judecată pentru sala de bal de la Casa Albă. De ce este contestat proiectul președintelui
Criză fără precedent în Germania: Mii de persoane riscă să rămână fără pensii
Externe
Criză fără precedent în Germania: Mii de persoane riscă să rămână fără pensii
Escaladare în Marea Neagră după noi lovituri rusești. Cum reacționează Ucraina și Turcia (FOTO, VIDEO)
Externe
Escaladare în Marea Neagră după noi lovituri rusești. Cum reacționează Ucraina și Turcia (FOTO, VIDEO)
O destinație preferată de români vine cu noi reguli privind consumul de alcool de Revelion
Externe
O destinație preferată de români vine cu noi reguli privind consumul de alcool de Revelion
După ce a spus marele „Da”, s-a trezit în mijlocul unui coșmar. Tratamentul inuman la care a fost supus un bărbat de către soția sa
Externe
După ce a spus marele „Da”, s-a trezit în mijlocul unui coșmar. Tratamentul inuman la care a fost supus un bărbat de către soția sa
Vești bune pentru România. Comisia Europeană nu va propune, în această etapă, suspendarea fondurilor UE: “Am recunoscut măsurile fiscale semnificative adoptate pe parcursul verii”
Externe
Vești bune pentru România. Comisia Europeană nu va propune, în această etapă, suspendarea fondurilor UE: “Am recunoscut măsurile fiscale semnificative adoptate pe parcursul verii”
Papa Leon al XIV-lea acuză serviciile secrete din mai multe state că exercită presiuni asupra Bisericii Catolice
Externe
Papa Leon al XIV-lea acuză serviciile secrete din mai multe state că exercită presiuni asupra Bisericii Catolice
Românii ar putea plăti două taxe pentru coletele mici de pe Shein, Temu și AliExpress, după ce și UE a decis să introducă o taxă vamală similară. Costul total
Externe
Românii ar putea plăti două taxe pentru coletele mici de pe Shein, Temu și AliExpress, după ce și UE a decis să introducă o taxă vamală similară. Costul total
Un tunel secret la granița Poloniei cu Belarus a ieșit la iveală. Ce spun autoritățile (VIDEO)
Externe
Un tunel secret la granița Poloniei cu Belarus a ieșit la iveală. Ce spun autoritățile (VIDEO)
Ultima oră
18:13 - Atac armat asupra trupelor americane în Siria. Mai mulți militari, răniți în regiunea Palmyra
17:20 - Avertizare de securitate cibernetică. Hackerii pot realiza copii perfecte ale site-urilor băncilor şi platformelor financiare europene
16:37 - Vizita lui Lionel Messi în India s-a transformat în haos. Mii de suporteri revoltați au acuzat o înșelătorie
16:01 - Schimb de replici între Ilie Bolojan și Autoritatea Electorală Permanentă. De ce vorbește instituția despre un „atac concertat”
15:07 - Protestele pentru justiție continuă în acest weekend. Unde vor avea loc manifestații (GALERIE FOTO)
14:19 - Președintele Donald Trump, dat în judecată pentru sala de bal de la Casa Albă. De ce este contestat proiectul președintelui
13:37 - Criză fără precedent în Germania: Mii de persoane riscă să rămână fără pensii
13:01 - Excavator confiscat după un control cu drona în Bihor. Ce a descoperit Garda de Mediu în comuna Ciumeghiu (FOTO)
12:16 - Măsuri de securitate sporite la granița cu Ucraina. Cum monitorizează Armata României situația de la graniță
10:59 - Escaladare în Marea Neagră după noi lovituri rusești. Cum reacționează Ucraina și Turcia (FOTO, VIDEO)