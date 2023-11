Armata israeliană a intrat cu tancurile și zeci de soladați în spitalul al-Shifa din Gaza unde se adăpostesc mii de pacienți, medici și persoane strămutate

Ministerul Sănătății din Gaza spune că tancuri și „zeci de soldați” în interiorul complexului unde se crede că . Armata israeliană a declarat că efectuează un raid împotriva Hamas în spitalul al-Shifa miercuri dimineața, efectuând ceea ce a numit o „operațiune precisă și țintită împotriva Hamas într-o zonă specificată” a complexului medical.

Israelul le-a spus oficialilor din teritoriu că va ataca complexul spitalicesc

Cu mai puțin de o oră mai devreme, în jurul orei 1 dimineața, ora locală, un purtător de cuvânt al Ministerului Sănătății din Gaza a declarat că Israelul le-a spus oficialilor din teritoriu că va ataca complexul spitalicesc „în următoarele minute”. Al-Shifa este cel mai mare spital din Gaza.

Dr. Munir al-Bursh, directorul general al Ministerului Sănătății din Gaza, a declarat pentru televiziunea Al Jazeera că forțele israeliene au atacat partea de vest a amplasamentului. „Sunt explozii mari și praf a intrat în zonele în care ne aflăm. Credem că a avut loc o explozie în interiorul spitalului”, a spus Bursh, citat de .

Un oficial de la Casa Albă, care a vorbit după anunțarea operațiunii, a spus că nu vrea să vadă un incendiu într-un spital. Un purtător de cuvânt al Consiliului Național de Securitate, care nu a dorit să fie numit, a declarat: „Nu susținem bombardarea unui spital din aer și nu vrem să vedem un incendiu într-un spital în care oameni nevinovați, oameni neputincioși, bolnavi, oamenii care încearcă să obțină îngrijiri medicale pe care le merită sunt prinși la mijloc”.

Soarta lui al-Shifa a devenit un motiv de alarmă internațională din cauza înrăutățirii condițiilor din ultimele zile, cu apelurile globale pentru o încetare a focului umanitar după cinci săptămâni de atac israelian asupra Gaza.

IDF spune că în spital s-ar afla un centru de operațiune Hamas

Există între 600 și 650 de pacienți internați la al-Shifa, precum și între 200 și 500 de lucrători din domeniul sănătății și aproximativ 1.500 de persoane strămutate care caută adăpost acolo, potrivit informațiilor Organizației Mondiale a Sănătății, care au fost postate duminică pe X.

Într-o declarație, Forțele de Apărare Israelului (IDF) au spus: „Pe baza informațiilor și a unei necesități operaționale, forțele IDF efectuează o operațiune precisă și țintită împotriva Hamas într-o zonă specificată a spitalului Shifa”.

Armata a cerut forțelor Hamas să se predea și a adăugat: „Forțele IDF includ echipe medicale și vorbitori de arabă, care au urmat un antrenament specific pentru a se pregăti pentru acest mediu complex și sensibil, cu intenția ca civilii să nu fie afectați”.

Operațiunea s-a desfășurat după ce armata a preluat marți controlul asupra nordului Gazei, inclusiv prin .

Israelul a susținut că Hamas are un centru de comandă sub al-Shifa și folosește spitalul și tunelurile de sub acesta pentru a ascunde operațiunile militare și pentru a ține ostatici. Hamas neagă afirmația.

SUA au declarat marți că propriile sale informații susțin concluziile Israelului. Ministerul Sănătății din Gaza a fost citat de agenția de presă palestiniană Shebab spunând că „zeci de soldați” au intrat în clădirea departamentului de urgență al-Shifa și că tancurile au intrat în complex.

Câteva ore mai târziu, purtătorul de cuvânt al Ministerului Sănătății din Gaza, Ashraf al-Qidra, a declarat pentru Al Jazeera: „Armata de ocupație se află acum în subsol și răscolește subsolul. Soldații sunt în interiorul complexului, împușcă și bombardează”.

Un martor din interiorul al-Shifa i-a spus corespondentului BBC în Palestina, Rushdi Abu Alouf, că soldații au intrat în complex și „au tras o bombă fumigenă care a făcut ca oamenii să se sufoce”. Khader Al-Zaanoun i-a spus lui Abu Alouf: „Am văzut soldații intrând în secția specializată de chirurgie”.