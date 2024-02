Armata Israelului anunță capturarea unor clădiri guvernamentale Hamas din Gaza, inclusiv casa guvernatorului / Arsenalul găsit în clădirile în care teroriștii au pregătit atacul din 7 octombrie

Forțele de Apărare ale Israelului anunță că trupele Brigăzii a 7-a blindate și Brigăzii de infanterie Golani au capturat mai multe clădiri guvernamentale Hamas în cartierele orașului Gaza, Sheikh Ijlin și Rimal, potrivit .

Printre locurile capturate de trupe se numără parlamentul Hamas, complexul său guvernamental și sediul poliției.

Se spune că trupele au capturat așa-numita casă a guvernatorului din Gaza, care găzduia birouri Hamas pentru aripa sa militară și poliție, birouri ale diviziei de informații a Hamas și alte situri care au fost folosite pentru a se pregăti pentru atacul din 7 octombrie.

IDF spune că au capturat, de asemenea, clădirea facultății de inginerie a unei universități din Gaza, care „a servit ca institut pentru producția și dezvoltarea de arme”, și un alt complex Hamas cu o bază de antrenament, centru de comandă, camere de interogatorii și celule de detenție.

Imaginile difuzate anterior pe rețelele de socializare au arătat soldați Golani în clădirea parlamentului din Gaza și în sediul poliției militare.

