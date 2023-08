Armata ucraineană a distrus o bază de antrenament a rușilor, în Herson, cu ajutorul rachetelor HIMARS

Armata ucraineană a distrus o bază de antrenament a rușilor, în Herson. Cel puțin 18 ruși se antrenau, când baza a fost atacată cu rachete HIMARS.

Baza de antrenament bombardată de rachetele ucrainenilor era situată la aproximativ 50 de kilometri de linia frontului.

O filmare de pe rețelele de socializare arată cum câțiva soldați ruși se antrenează în baza respectivă. Prima lovitură a ucrainenilor i-a făcut pe câțiva dintre ei să se adăpostească în interiorul unei clădiri, care a fost distrusă cu a doua lovitură a rachetelor HIMARS.

/1. HIMARS strikes on the Russian training base location in Kherson region. ~50km from the front line.

46.100340, 32.394154

— Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love)