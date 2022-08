Armata ucraineană a lovit din nou podul Antonovskiy de peste Nipru (VIDEO)

Podul Antonovskiy de peste râul Nipru, esențial pentru aprovizionarea trupelor ruse a fost din nou lovit de către forțele ucrainene potrivit unor anunțuri făcute luni de oficiali ucraineni și autoritățile ruse de ocupație citate de Meduza.

„Podul Antonovskiy este una dintre rutele de transport pe care rușii încearcă să le revigoreze, dar ei înțeleg că o structură atât de complexă nu poate fi peticită cu o găleată de beton, că necesită reparații semnificative și procese tehnologice. Prin urmare, le amintim de prezența noastră de la distanță”, a declarat un oficial ucrainean.

Autoritățile de ocupație din regiunea Herson unde se află podul au acuzat ulterior că ucrainenii au tras asupra podului în timp ce acesta era reparat și că două persoane care se ocupau de reparații au murit. Alte 15 ar fi fost de asemenea rănite, potrivit presei ruse.

Moscova susține că a distrus duminică un depozit de muniţie din regiunea Odesa, unde erau depozitate rachete pentru sistemele americane HIMARS, în urma unui atac cu rachete Kalibr de pe mare. Cu toate acestea, Kievul neagă informația și precizează că rușii au lovit, un depozit de cereale, relatează Reuters.

Ministerul rus al apărării a mai spus că forțele sale au distrus două obuziere M777 în poziții de luptă în regiunea Herson și un depozit de combustibil din regiunea Zaporojie despre care a spus că depozitează peste 100 de tone de motorină.

The Antonovsky Bridge has been hit by Ukrainian artillery again.

Something is on fire – most likely the construction equipment the Russians were using in an attempt to repair the earlier damage… 🇺🇦🔥

— Jimmy (@JimmySecUK)