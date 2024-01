Astronomii au detectat vapori de apă în atmosfera unei exoplanete mici (VIDEO)

Folosind telescopul spațial Hubble, astronomii au descoperit că cea mai mică planetă cunoscută din afara sistemului solar conține apă în atmosfera sa, informează .

Vapori de apă, detectaţi în atmosfera unei exoplanete mici

Co-directorul cercetării, Laura Kreidberg, de la Institutul Max Planck pentru Astronomie din Germania, susține că prezența apei pe o planetă atât de mică este „ ”.

„Ne aduce mai aproape ca niciodată de descrierea unor lumi care sunt cu adevărat similare cu Pământul”, a mai precizat aceasta.

Conform unui comunicat de presă al NASA și ESA, planeta GJ 9827d se află în constelația Pești, la o distanță de 97 de ani-lumină, mai exact la peste 900.000 de miliarde de kilometri.

În prezent, echipa a rămas cu două posibilități. Un scenariu ar fi că planeta are o atmosferă bogată în hidrogen și încărcată cu apă, ceea ce o face o „mini-Neptun”. Alternativ, ar putea fi o versiune mai caldă a lunii Europa a lui , care are de două ori mai multă apă sub crusta sa decât Pământul.

GJ 9827d ar putea fi jumătate apă și jumătate rocă

Björn Benneke, de la Universitatea din Montreal, a declarat că această planetă ar putea fi jumătate apă și jumătate rocă: „Ar exista o mulțime de vapori de apă pe aglomerările mai mici de rocă”.

„Până acum, nu am reușit să detectăm în mod direct atmosfera unei planete atât de mici. Și, treptat, ajungem acolo”, a mai menționat acesta.

În plus, a analizat timp de trei ani lungimea de undă a culorilor din atmosfera acestei planete, atunci când lumina de la steaua în jurul căreia orbitează se filtrează prin atmosfera sa, și să detecteze prezența moleculelor de apă.

Cu toate că GJ 9827d are o atmosferă bogată în apă, temperatura sa de 425°C o face nelocuabilă.